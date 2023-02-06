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https://sputniknews.com.tr/20230206/afad-depremzedelere-yardim-icin-sms-ve-banka-hesap-numaralarini-paylasti-1066637259.html
AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı
AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T15:42+0300
2023-02-06T15:42+0300
türkiye
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
bağış
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Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalara destek vermek isteyenlerden yoğun şekilde yardımda bulunma talebi geldiği belirtildi.Açıklamada, depremden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara destekte bulunmak isteyenlerin 'DEPREM' yazıp 1866'ya SMS göndererek 20 lira bağışta yapabileceği kaydedildi.Afetzedeler için banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabileceği belirtilen açıklamada, kuruma ait bağış hesapları paylaşıldı.Bağış hesaplarına, AFAD'ın, 'https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2' internet sitesinden de ulaşılabilecek.
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, bağış
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, bağış

AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

15:42 06.02.2023
© Sputnik / Sertac Kayardeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Sertac Kayar
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında afetzedelere yardım etmek isteyenler için SMS ve banka hesap numaralarını duyurdu.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalara destek vermek isteyenlerden yoğun şekilde yardımda bulunma talebi geldiği belirtildi.
Açıklamada, depremden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara destekte bulunmak isteyenlerin 'DEPREM' yazıp 1866'ya SMS göndererek 20 lira bağışta yapabileceği kaydedildi.
Afetzedeler için banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabileceği belirtilen açıklamada, kuruma ait bağış hesapları paylaşıldı.
Bağış hesaplarına, AFAD'ın, 'https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2' internet sitesinden de ulaşılabilecek.
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