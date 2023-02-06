https://sputniknews.com.tr/20230206/afad-depremzedelere-yardim-icin-sms-ve-banka-hesap-numaralarini-paylasti-1066637259.html

AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T15:42+0300

2023-02-06T15:42+0300

2023-02-06T15:42+0300

türkiye

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

bağış

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Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalara destek vermek isteyenlerden yoğun şekilde yardımda bulunma talebi geldiği belirtildi.Açıklamada, depremden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara destekte bulunmak isteyenlerin 'DEPREM' yazıp 1866'ya SMS göndererek 20 lira bağışta yapabileceği kaydedildi.Afetzedeler için banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabileceği belirtilen açıklamada, kuruma ait bağış hesapları paylaşıldı.Bağış hesaplarına, AFAD'ın, 'https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2' internet sitesinden de ulaşılabilecek.

türkiye

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Sputnik Türkiye

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, bağış