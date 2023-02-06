https://sputniknews.com.tr/20230206/abdnin-rusyayi-yeni-start-anlasmasini-ihlal-etmekle-suclamasina-rus-disislerinden-yanit---1066636549.html

ABD'nin Rusya’yı Yeni START Anlaşması’nı ihlal etmekle suçlamasına Rus Dışişleri’nden yanıt

ABD'nin Rusya’yı Yeni START Anlaşması’nı ihlal etmekle suçlamasına Rus Dışişleri’nden yanıt

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington’un Rusya’yı Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (START) ihlal ettiği suçlamalarına... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T15:23+0300

2023-02-06T15:23+0300

2023-02-06T15:23+0300

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rusya

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova’da düzenlenen bugünkü basın toplantısında Washington’un Yeni START Anlaşması’nın ihlali ile ilgili olarak Rusya’ya yönelttiği suçlamalarını değerlendirdi. Rus diplomat, “Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi Amerikalıların kendileri Yeni START Anlaşması kapsamındaki yükümlülükleri konusunda çok gevşek davranıyor” dedi ve şöyle devam etti: “Washington her zamanki gibi suçu kendi üzerinden bizim üzerimize atarak şimdi bizi Yeni START Anlaşması ile ilgili yükümlülüklerimizi ihmal etmekle suçluyor. Ancak biz anlaşmadan vazgeçmiyoruz, ona bağlıyız, anlaşmanın taşıyıcı ve savaş başlıkları ile ilgili sayı limitlerine ilişkin temel hükümlerine tamamen uyuyoruz, bunu her zaman yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.” Ryabkov, “Anlaşma çerçevesinde bilgi alışverişiyle ilgili hükümler de dahil olmak üzere, anlaşmanın diğer hükümleri üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Ve Amerikan tarafının da bu konuda benzer adımları atarak ABD'nin bu belgeye bağlı kalmaya hazır olduğunu göstermesini bekliyoruz” vurgusunu yaptı. Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın süreyi uzatma müzakereleri sırasında Çin'i nükleer silah kontrol anlaşması imzalamaya çekmeye çalışması ve Pekin'den ret yanıtı alınca tüm müzakereleri sonlandırması yüzünden çökmenin eşiğine gelmişti. Anlaşma, Başkan Joe Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlaması sonrası Şubat 2021'de süresinin dolmasına ramak kala kurtarılmıştı.

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