https://sputniknews.com.tr/20230206/76lik-depremden-sonra-malatya-havalimaninda-hasar-meydana-geldi-1066636813.html
7.6 büyüklüğündeki depremden sonra Malatya Havalimanı'nda hasar meydana geldi
7.6 büyüklüğündeki depremden sonra Malatya Havalimanı'nda hasar meydana geldi
Kahramanmaraş'ta ilk olarak sabah saatlerinde 7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin ardından Malatya Havalimanı terminal... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T15:34+0300
2023-02-06T15:34+0300
2023-02-06T15:38+0300
yaşam
malatya
havalimanı
deprem
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Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24`te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binasında küçük çaplı hasar meydana gelmiştir. Sivil hava trafiğine kapalı bulunan havalimanı, insani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına açıktır" denildi.
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malatya, havalimanı, deprem
malatya, havalimanı, deprem
7.6 büyüklüğündeki depremden sonra Malatya Havalimanı'nda hasar meydana geldi
15:34 06.02.2023 (güncellendi: 15:38 06.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ta ilk olarak sabah saatlerinde 7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin ardından Malatya Havalimanı terminal binasında hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24`te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binasında küçük çaplı hasar meydana gelmiştir. Sivil hava trafiğine kapalı bulunan havalimanı, insani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına açıktır" denildi.