https://sputniknews.com.tr/20230206/76lik-depremden-sonra-malatya-havalimaninda-hasar-meydana-geldi-1066636813.html

7.6 büyüklüğündeki depremden sonra Malatya Havalimanı'nda hasar meydana geldi

7.6 büyüklüğündeki depremden sonra Malatya Havalimanı'nda hasar meydana geldi

Kahramanmaraş'ta ilk olarak sabah saatlerinde 7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin ardından Malatya Havalimanı terminal... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T15:34+0300

2023-02-06T15:34+0300

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yaşam

malatya

havalimanı

deprem

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Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24`te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binasında küçük çaplı hasar meydana gelmiştir. Sivil hava trafiğine kapalı bulunan havalimanı, insani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına açıktır" denildi.

malatya

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malatya, havalimanı, deprem