Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230206/76lik-depremden-sonra-malatya-havalimaninda-hasar-meydana-geldi-1066636813.html
7.6 büyüklüğündeki depremden sonra Malatya Havalimanı'nda hasar meydana geldi
7.6 büyüklüğündeki depremden sonra Malatya Havalimanı'nda hasar meydana geldi
Kahramanmaraş'ta ilk olarak sabah saatlerinde 7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin ardından Malatya Havalimanı terminal... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T15:34+0300
2023-02-06T15:38+0300
yaşam
malatya
havalimanı
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066636886_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_80a753895d684755eb5e6b3ec0ba913a.jpg
Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24`te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binasında küçük çaplı hasar meydana gelmiştir. Sivil hava trafiğine kapalı bulunan havalimanı, insani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına açıktır" denildi.
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066636886_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bc95993af1a6514651bd9333a1557cbc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
malatya, havalimanı, deprem
malatya, havalimanı, deprem

7.6 büyüklüğündeki depremden sonra Malatya Havalimanı'nda hasar meydana geldi

15:34 06.02.2023 (güncellendi: 15:38 06.02.2023)
© FotoğrafMalatya Havalimanı
Malatya Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Kahramanmaraş'ta ilk olarak sabah saatlerinde 7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin ardından Malatya Havalimanı terminal binasında hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24`te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binasında küçük çaplı hasar meydana gelmiştir. Sivil hava trafiğine kapalı bulunan havalimanı, insani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına açıktır" denildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала