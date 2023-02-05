https://sputniknews.com.tr/20230205/yariyil-tatilinin-ardindan-ilk-ders-zili-yarin-calacak-1066589239.html

Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak

Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak

İki haftalık tatil sonrası ikinci dönem yarın başlayacak, 17-20 Nisan'da ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

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okul

ders

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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından yarın ders başı yapacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan birinci dönemi 20 Ocak'ta sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulunun kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs düzenledi. Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" alanlarında açıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlandı. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından yarın tekrar okullarına gitmeye başlayacak. Öğrenciler, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatillerini yapacak, eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek. İkinci yarıyılın başlamasıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak ücretsiz yemek uygulamasına da geçilecek.

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tatil, öğrenci, okul, ders