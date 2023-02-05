https://sputniknews.com.tr/20230205/volodinden-bmye-cagri-yalan-imparatorlugu-abdnin-insanlik-suclari-sorusturulsun---1066590096.html

Volodin'den BM'ye çağrı: Yalan imparatorluğu ABD'nin insanlık suçları soruşturulsun

Volodin'den BM'ye çağrı: Yalan imparatorluğu ABD'nin insanlık suçları soruşturulsun

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD ve kolektif Batı'nın politikalarının yalanlar üzerine inşa edildiğini belirterek BM'nin... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T12:49+0300

2023-02-05T12:49+0300

2023-02-05T12:50+0300

dünya

vyaçeslav volodin

duma

abd

rusya

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/0f/1044280160_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a16afedd4b17d966ffd81d4be896eb1.jpg

20 yıl önce, 5 Şubat 2003'te ABD'nin Irak'a girmek için devrik lider Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğunu öne sürerek uluslararası topluma yönelik en büyük aldatmacalardan birini gerçekleştirdiğini anımsatan Volodin, BM'den yetki almadan Irak'ı yerle bir eden ve yarım milyon insanı katleden Washington'un daha sonra kitle imha silahları iddiasının yalan olduğunu itiraf ettiğine dikkat çekti. 'NATO'nun doğuya doğru genişlememe vaadi ve Minsk anlaşmaları da aldatmacaydı' ABD'yi 'yalan imparatorluğu' olarak niteleyen Volodin, "ABD ve kolektif Batı'nın tüm politikası yalanlar üzerine inşa ediliyor. NATO'nun doğuya doğru genişlememe vaadinde de aynısı oldu" dedi. Minsk anlaşmalarının da aldatmaca olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Volodin, zamanında eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'in oynadığı rolün eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından üstlenildiğinin altını çizdi. Volodin, "BM, Washington'un insanlık suçlarını soruşturmalı. Kararları alan siyasetçiler de, milyonlarca can kaybı, sığınmacı, dağılan kaderler, yıkılan devletler nedeniyle cezalandırılmalı" çağrısında bulundu.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vyaçeslav volodin, duma, abd, rusya, nato