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Volodin'den BM'ye çağrı: Yalan imparatorluğu ABD'nin insanlık suçları soruşturulsun
Volodin'den BM'ye çağrı: Yalan imparatorluğu ABD'nin insanlık suçları soruşturulsun
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD ve kolektif Batı'nın politikalarının yalanlar üzerine inşa edildiğini belirterek BM'nin... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T12:49+0300
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20 yıl önce, 5 Şubat 2003'te ABD'nin Irak'a girmek için devrik lider Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğunu öne sürerek uluslararası topluma yönelik en büyük aldatmacalardan birini gerçekleştirdiğini anımsatan Volodin, BM'den yetki almadan Irak'ı yerle bir eden ve yarım milyon insanı katleden Washington'un daha sonra kitle imha silahları iddiasının yalan olduğunu itiraf ettiğine dikkat çekti. 'NATO'nun doğuya doğru genişlememe vaadi ve Minsk anlaşmaları da aldatmacaydı' ABD'yi 'yalan imparatorluğu' olarak niteleyen Volodin, "ABD ve kolektif Batı'nın tüm politikası yalanlar üzerine inşa ediliyor. NATO'nun doğuya doğru genişlememe vaadinde de aynısı oldu" dedi. Minsk anlaşmalarının da aldatmaca olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Volodin, zamanında eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'in oynadığı rolün eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından üstlenildiğinin altını çizdi. Volodin, "BM, Washington'un insanlık suçlarını soruşturmalı. Kararları alan siyasetçiler de, milyonlarca can kaybı, sığınmacı, dağılan kaderler, yıkılan devletler nedeniyle cezalandırılmalı" çağrısında bulundu.
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vyaçeslav volodin, duma, abd, rusya, nato
vyaçeslav volodin, duma, abd, rusya, nato

Volodin'den BM'ye çağrı: Yalan imparatorluğu ABD'nin insanlık suçları soruşturulsun

12:49 05.02.2023 (güncellendi: 12:50 05.02.2023)
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD ve kolektif Batı'nın politikalarının yalanlar üzerine inşa edildiğini belirterek BM'nin Washington'un insanlık suçlarını soruşturması gerektiğini vurguladı.
20 yıl önce, 5 Şubat 2003'te ABD'nin Irak'a girmek için devrik lider Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğunu öne sürerek uluslararası topluma yönelik en büyük aldatmacalardan birini gerçekleştirdiğini anımsatan Volodin, BM'den yetki almadan Irak'ı yerle bir eden ve yarım milyon insanı katleden Washington'un daha sonra kitle imha silahları iddiasının yalan olduğunu itiraf ettiğine dikkat çekti.

'NATO'nun doğuya doğru genişlememe vaadi ve Minsk anlaşmaları da aldatmacaydı'

ABD'yi 'yalan imparatorluğu' olarak niteleyen Volodin, "ABD ve kolektif Batı'nın tüm politikası yalanlar üzerine inşa ediliyor. NATO'nun doğuya doğru genişlememe vaadinde de aynısı oldu" dedi.
Minsk anlaşmalarının da aldatmaca olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Volodin, zamanında eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'in oynadığı rolün eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından üstlenildiğinin altını çizdi.
Volodin, "BM, Washington'un insanlık suçlarını soruşturmalı. Kararları alan siyasetçiler de, milyonlarca can kaybı, sığınmacı, dağılan kaderler, yıkılan devletler nedeniyle cezalandırılmalı" çağrısında bulundu.
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