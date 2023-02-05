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Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdü
Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdü
Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü çevresinin korunmasına katkı sağlamak ve kış turizmine dikkati çekmek amacıyla, dondurucu... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
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van gölü, фото
van gölü, фото

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdü

17:21 05.02.2023
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Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü çevresinin korunmasına katkı sağlamak ve kış turizmine dikkati çekmek amacıyla, dondurucu soğukta gölde yüzdü.
© AAVan Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, 'Van Gölü Kış Yüzme Şenlikleri' kapsamında 5'incisini düzenledikleri yüzme etkinliğini, Van'ın Gevaş ilçesi sahilinde gerçekleştirdi.
Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, 'Van Gölü Kış Yüzme Şenlikleri' kapsamında 5'incisini düzenledikleri yüzme etkinliğini, Van'ın Gevaş ilçesi sahilinde gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
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© AA
Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, 'Van Gölü Kış Yüzme Şenlikleri' kapsamında 5'incisini düzenledikleri yüzme etkinliğini, Van'ın Gevaş ilçesi sahilinde gerçekleştirdi.
© AAAkdamar Adası'nın karşısındaki kıyıda bir araya gelen dernek üyeleri ve doğaseverler, müzik eşliğinde halay çekti, ısınma hareketleri yaptı.
Akdamar Adası'nın karşısındaki kıyıda bir araya gelen dernek üyeleri ve doğaseverler, müzik eşliğinde halay çekti, ısınma hareketleri yaptı. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA
Akdamar Adası'nın karşısındaki kıyıda bir araya gelen dernek üyeleri ve doğaseverler, müzik eşliğinde halay çekti, ısınma hareketleri yaptı.
© AAArdından gölde bir süre yüzen gruptakiler, kıyıda yaktıkları ateşin önünde ısındı. Etkinlik çay ikramı ve çevre temizliğiyle sona erdi.
Ardından gölde bir süre yüzen gruptakiler, kıyıda yaktıkları ateşin önünde ısındı. Etkinlik çay ikramı ve çevre temizliğiyle sona erdi. - Sputnik Türkiye
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© AA
Ardından gölde bir süre yüzen gruptakiler, kıyıda yaktıkları ateşin önünde ısındı. Etkinlik çay ikramı ve çevre temizliğiyle sona erdi.
© AADerneğin genel sekreteri Turan Altıntaş, birçok ilden gelen misafirlerle gölde yüzdüklerini belirtti.
Derneğin genel sekreteri Turan Altıntaş, birçok ilden gelen misafirlerle gölde yüzdüklerini belirtti. - Sputnik Türkiye
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© AA
Derneğin genel sekreteri Turan Altıntaş, birçok ilden gelen misafirlerle gölde yüzdüklerini belirtti.
© AAAmaçlarının Van Gölü'ne dikkati çekmek ve temiz tutulmasını sağlamak olduğunu aktaran Altıntaş, "Bölgenin güzelliklerine sahip çıkmak ve turizm potansiyelini tanıtmak istiyoruz" dedi.
Amaçlarının Van Gölü'ne dikkati çekmek ve temiz tutulmasını sağlamak olduğunu aktaran Altıntaş, Bölgenin güzelliklerine sahip çıkmak ve turizm potansiyelini tanıtmak istiyoruz dedi. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA
Amaçlarının Van Gölü'ne dikkati çekmek ve temiz tutulmasını sağlamak olduğunu aktaran Altıntaş, "Bölgenin güzelliklerine sahip çıkmak ve turizm potansiyelini tanıtmak istiyoruz" dedi.
© AAİstanbul'dan gelerek etkinliğe katılan Ayhan İlhan ise "Buraya 4 arkadaşımla geldim. Dün Muradiye Şelalesi'nde, bugün de burada yüzdük. Van Gölü Aktivistleri Derneği çevre, doğa ve Van Gölü adına çok güzel etkinlikler yapıyor. Biz de buna destek verdik" diye konuştu.
İstanbul'dan gelerek etkinliğe katılan Ayhan İlhan ise Buraya 4 arkadaşımla geldim. Dün Muradiye Şelalesi'nde, bugün de burada yüzdük. Van Gölü Aktivistleri Derneği, çevre, doğa ve Van Gölü adına çok güzel etkinlikler yapıyor. Biz de buna destek verdik diye konuştu. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA
İstanbul'dan gelerek etkinliğe katılan Ayhan İlhan ise "Buraya 4 arkadaşımla geldim. Dün Muradiye Şelalesi'nde, bugün de burada yüzdük. Van Gölü Aktivistleri Derneği çevre, doğa ve Van Gölü adına çok güzel etkinlikler yapıyor. Biz de buna destek verdik" diye konuştu.
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