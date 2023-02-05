Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdü

© AAVan Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, 'Van Gölü Kış Yüzme Şenlikleri' kapsamında 5'incisini düzenledikleri yüzme etkinliğini, Van'ın Gevaş ilçesi sahilinde gerçekleştirdi.
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© AA
Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, 'Van Gölü Kış Yüzme Şenlikleri' kapsamında 5'incisini düzenledikleri yüzme etkinliğini, Van'ın Gevaş ilçesi sahilinde gerçekleştirdi.
© AAAkdamar Adası'nın karşısındaki kıyıda bir araya gelen dernek üyeleri ve doğaseverler, müzik eşliğinde halay çekti, ısınma hareketleri yaptı.
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© AA
Akdamar Adası'nın karşısındaki kıyıda bir araya gelen dernek üyeleri ve doğaseverler, müzik eşliğinde halay çekti, ısınma hareketleri yaptı.
© AAArdından gölde bir süre yüzen gruptakiler, kıyıda yaktıkları ateşin önünde ısındı. Etkinlik çay ikramı ve çevre temizliğiyle sona erdi.
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© AA
Ardından gölde bir süre yüzen gruptakiler, kıyıda yaktıkları ateşin önünde ısındı. Etkinlik çay ikramı ve çevre temizliğiyle sona erdi.
© AADerneğin genel sekreteri Turan Altıntaş, birçok ilden gelen misafirlerle gölde yüzdüklerini belirtti.
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© AA
Derneğin genel sekreteri Turan Altıntaş, birçok ilden gelen misafirlerle gölde yüzdüklerini belirtti.
© AAAmaçlarının Van Gölü'ne dikkati çekmek ve temiz tutulmasını sağlamak olduğunu aktaran Altıntaş, "Bölgenin güzelliklerine sahip çıkmak ve turizm potansiyelini tanıtmak istiyoruz" dedi.
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© AA
Amaçlarının Van Gölü'ne dikkati çekmek ve temiz tutulmasını sağlamak olduğunu aktaran Altıntaş, "Bölgenin güzelliklerine sahip çıkmak ve turizm potansiyelini tanıtmak istiyoruz" dedi.
© AAİstanbul'dan gelerek etkinliğe katılan Ayhan İlhan ise "Buraya 4 arkadaşımla geldim. Dün Muradiye Şelalesi'nde, bugün de burada yüzdük. Van Gölü Aktivistleri Derneği çevre, doğa ve Van Gölü adına çok güzel etkinlikler yapıyor. Biz de buna destek verdik" diye konuştu.
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© AA
İstanbul'dan gelerek etkinliğe katılan Ayhan İlhan ise "Buraya 4 arkadaşımla geldim. Dün Muradiye Şelalesi'nde, bugün de burada yüzdük. Van Gölü Aktivistleri Derneği çevre, doğa ve Van Gölü adına çok güzel etkinlikler yapıyor. Biz de buna destek verdik" diye konuştu.