Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdü

© AA İstanbul'dan gelerek etkinliğe katılan Ayhan İlhan ise "Buraya 4 arkadaşımla geldim. Dün Muradiye Şelalesi'nde, bugün de burada yüzdük. Van Gölü Aktivistleri Derneği çevre, doğa ve Van Gölü adına çok güzel etkinlikler yapıyor. Biz de buna destek verdik" diye konuştu.