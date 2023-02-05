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https://sputniknews.com.tr/20230205/uludag-yolu-kapandi-25-kilometrelik-trafik-olustu-1066602219.html
Uludağ yolu kapandı, 25 kilometrelik trafik oluştu
Uludağ yolu kapandı, 25 kilometrelik trafik oluştu
Uludağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 25 kilometrelik trafik oluştu. Kapanan yolda kayak takımları ile kayarak şehir merkezine inmeye... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T20:05+0300
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kar yağışı
uludağ
kayak
trafik
türkiye
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Uludağ'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle yol kapandı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Uludağ'da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolunda 25 kilometrelik trafik oluştu. Kapanan yolda kayak takımları ile kayarak şehir merkezine inmeye çalışan vatandaşlar kameralara yansıdı. Ayrıca bazı vatandaşlar da kayak takımlarıyla şehir merkezine inmeye çalıştı.
uludağ
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kar yağışı, uludağ, kayak, trafik
kar yağışı, uludağ, kayak, trafik

Uludağ yolu kapandı, 25 kilometrelik trafik oluştu

20:05 05.02.2023 (güncellendi: 20:17 05.02.2023)
© İHAUludağ yolu kapandı, 25 kilometrelik trafik oluştu
Uludağ yolu kapandı, 25 kilometrelik trafik oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© İHA
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Uludağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 25 kilometrelik trafik oluştu. Kapanan yolda kayak takımları ile kayarak şehir merkezine inmeye çalışanlar görüntülendi.
Uludağ'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle yol kapandı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Uludağ'da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi.
Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolunda 25 kilometrelik trafik oluştu. Kapanan yolda kayak takımları ile kayarak şehir merkezine inmeye çalışan vatandaşlar kameralara yansıdı. Ayrıca bazı vatandaşlar da kayak takımlarıyla şehir merkezine inmeye çalıştı.
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