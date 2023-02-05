https://sputniknews.com.tr/20230205/rusyanin-kopenhag-buyukelcisi-danimarkanin-ukraynadaki-catismadaki-dahli-giderek-derinlesiyor--1066592150.html

Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi: Danimarka'nın Ukrayna'daki çatışmadaki dahli giderek derinleşiyor

Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi: Danimarka'nın Ukrayna'daki çatışmadaki dahli giderek derinleşiyor

Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin, Kiev'e askeri desteğini genişleten Danimarka'nın Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha derinlemesine müdahil... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T14:03+0300

2023-02-05T14:03+0300

2023-02-05T14:03+0300

ukrayna krizi

rusya

kopenhag

danimarka

ukrayna

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Sputnik'e demeç veren Büyükelçi Barbin, Danimarka hükümetinin Ukrayna'daki çatışma konusundaki tutumunu eleştirdi. Kopenhag'ın Kiev'e askeri desteğini genişlettiğini ve dolayısıyla Ukrayna'daki çatışmadaki dahlini giderek derinleştirdiğini vurgulayan Barbin, "Yeni Danimarka hükümetinden ikili ilişkilerde iyi yönde bir değişiklik beklenmemeli. Kiev rejimine verilen askeri destek genişletiliyor. Kısa süre önce Ukrayna'ya Fransız yapımı 19 Caesar obüsü gönderme kararı alındı" dedi. Danimarkalı paralı askerlerin Ukrayna'da görev yaptığına dikkat çeken Barbin, Ukrayna'nın Kopenhag Büyükelçiliği'nin diplomatik statüsüyle çelişmesine rağmen gerçekleştirdiği paralı asker alımlarına Danimarka hükümeti tarafından göz yumulduğunun altını çizdi. Danimarka'nın Rusya'nın askeri yenilgi alması için çalışma yürüttüğü koşullarda diyalog ve işbirliği için bir zemin bulunmadığını kaydeden Barbin, "Ülkelerimiz arasında normal ilişkileri yeniden tesis etme perspektifi, ancak Kopenhag'ın Rusya'ya yönelik hasmane politikadan ve düşmanca eylemlerden vazgeçmesinin ardından söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

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