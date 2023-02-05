https://sputniknews.com.tr/20230205/rusya-kiev-rusyayi-savas-suclari-islemekle-suclamak-icin-genis-capli-bir-provokasyon-planliyor-1066600238.html

Rusya: Kiev, Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak için geniş çaplı bir provokasyon planlıyor

Rusya: Kiev, Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak için geniş çaplı bir provokasyon planlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, birkaç kaynak tarafından doğrulanan bilgilere göre Kiev’in Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak üzere geniş çaplı bir... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T18:02+0300

2023-02-05T18:02+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak için geniş çaplı bir provokasyon planladığını duyurdu.Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Kiev rejiminin Kramatorsk kentindeki narkoloji ve onkoloji dispanser binalarında, ayrıca Birinci Şehir Hastanesi binasında bombalı eylemler planladığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca provokasyonların planlandığı Kramatorsk kentindeki sağlık kuruluşlarının personelinin tahliye edildiği, çalışanların uzaktan çalışma formatına geçirildiği kaydedildi.Bakanlık, Batılı medya çalışanlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'yı sivil hedefleri vurmakla suçlamak üzere provokasyon planladığı Kramatorsk'a Ukrayna Güvenlik Servisi mensuplarının eşliğinde Kramatorsk’a geldiğini vurguladı.

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