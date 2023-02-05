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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230205/rusya-kiev-rusyayi-savas-suclari-islemekle-suclamak-icin-genis-capli-bir-provokasyon-planliyor-1066600238.html
Rusya: Kiev, Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak için geniş çaplı bir provokasyon planlıyor
Rusya: Kiev, Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak için geniş çaplı bir provokasyon planlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, birkaç kaynak tarafından doğrulanan bilgilere göre Kiev’in Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak üzere geniş çaplı bir... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T18:02+0300
2023-02-05T18:20+0300
son dakika
ukrayna krizi
provokasyon
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak için geniş çaplı bir provokasyon planladığını duyurdu.Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Kiev rejiminin Kramatorsk kentindeki narkoloji ve onkoloji dispanser binalarında, ayrıca Birinci Şehir Hastanesi binasında bombalı eylemler planladığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca provokasyonların planlandığı Kramatorsk kentindeki sağlık kuruluşlarının personelinin tahliye edildiği, çalışanların uzaktan çalışma formatına geçirildiği kaydedildi.Bakanlık, Batılı medya çalışanlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'yı sivil hedefleri vurmakla suçlamak üzere provokasyon planladığı Kramatorsk'a Ukrayna Güvenlik Servisi mensuplarının eşliğinde Kramatorsk’a geldiğini vurguladı.
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son dakika, provokasyon, ukrayna krizi, rusya
son dakika, provokasyon, ukrayna krizi, rusya

Rusya: Kiev, Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak için geniş çaplı bir provokasyon planlıyor

18:02 05.02.2023 (güncellendi: 18:20 05.02.2023)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, birkaç kaynak tarafından doğrulanan bilgilere göre Kiev’in Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak üzere geniş çaplı bir provokasyon gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak için geniş çaplı bir provokasyon planladığını duyurdu.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Kiev rejiminin Kramatorsk kentindeki narkoloji ve onkoloji dispanser binalarında, ayrıca Birinci Şehir Hastanesi binasında bombalı eylemler planladığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca provokasyonların planlandığı Kramatorsk kentindeki sağlık kuruluşlarının personelinin tahliye edildiği, çalışanların uzaktan çalışma formatına geçirildiği kaydedildi.
Bakanlık, Batılı medya çalışanlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'yı sivil hedefleri vurmakla suçlamak üzere provokasyon planladığı Kramatorsk'a Ukrayna Güvenlik Servisi mensuplarının eşliğinde Kramatorsk’a geldiğini vurguladı.
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