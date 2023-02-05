https://sputniknews.com.tr/20230205/rusya-kiev-rusyayi-savas-suclari-islemekle-suclamak-icin-genis-capli-bir-provokasyon-planliyor-1066600238.html
Rusya: Kiev, Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak için geniş çaplı bir provokasyon planlıyor
Rusya: Kiev, Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak için geniş çaplı bir provokasyon planlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, birkaç kaynak tarafından doğrulanan bilgilere göre Kiev’in Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak üzere geniş çaplı bir... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T18:02+0300
2023-02-05T18:02+0300
2023-02-05T18:20+0300
son dakika
ukrayna krizi
provokasyon
ukrayna krizi
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak için geniş çaplı bir provokasyon planladığını duyurdu.Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Kiev rejiminin Kramatorsk kentindeki narkoloji ve onkoloji dispanser binalarında, ayrıca Birinci Şehir Hastanesi binasında bombalı eylemler planladığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca provokasyonların planlandığı Kramatorsk kentindeki sağlık kuruluşlarının personelinin tahliye edildiği, çalışanların uzaktan çalışma formatına geçirildiği kaydedildi.Bakanlık, Batılı medya çalışanlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'yı sivil hedefleri vurmakla suçlamak üzere provokasyon planladığı Kramatorsk'a Ukrayna Güvenlik Servisi mensuplarının eşliğinde Kramatorsk’a geldiğini vurguladı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_c4a11c94e5a750f55db8f6d2cd20ed36.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
son dakika, provokasyon, ukrayna krizi, rusya
son dakika, provokasyon, ukrayna krizi, rusya
Rusya: Kiev, Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak için geniş çaplı bir provokasyon planlıyor
18:02 05.02.2023 (güncellendi: 18:20 05.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, birkaç kaynak tarafından doğrulanan bilgilere göre Kiev’in Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak üzere geniş çaplı bir provokasyon gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya’yı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlamak için geniş çaplı bir provokasyon planladığını duyurdu.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Kiev rejiminin Kramatorsk kentindeki narkoloji ve onkoloji dispanser binalarında, ayrıca Birinci Şehir Hastanesi binasında bombalı eylemler planladığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca provokasyonların planlandığı Kramatorsk kentindeki sağlık kuruluşlarının personelinin tahliye edildiği, çalışanların uzaktan çalışma formatına geçirildiği kaydedildi.
Bakanlık, Batılı medya çalışanlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'yı sivil hedefleri vurmakla suçlamak üzere provokasyon planladığı Kramatorsk'a Ukrayna Güvenlik Servisi mensuplarının eşliğinde Kramatorsk’a geldiğini vurguladı.