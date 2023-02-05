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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bağdat’ta: Irak yönetimi ile ticari ve ekonomik işbirliğini görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bağdat’ta: Irak yönetimi ile ticari ve ekonomik işbirliğini görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un yarın Irak yönetimiyle ticari, ekonomik ve askeri-teknik işbirliğinin yoğunlaştırılmasını, ayrıca akaryakıt ve... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T23:45+0300
2023-02-05T23:45+0300
dünya
rusya
irak
bağdat
sergey lavrov
görüşme
ikili görüşme
ortadoğu
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki günlük Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat’a ulaştı.Rus bakanın ziyaretinin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Yapılacak temaslar sırasında özellikle siyasi diyaloğun genişletilmesi, ticari ve ekonomik, askeri-teknik, kültürel ve insani işbirliğinin yoğunlaştırılması dahil, çok yönlü Rusya-Irak ilişkilerinin ilerici gelişiminin ana yönlerinin üzerinde durulacak” ifadelerini paylaştı.Açıklamada ayrıca, “Akaryakıt ve enerji alanında iş ortaklıklarının mevcut durumu ve genişletme perspektifleri analiz edilecek” vurgusu yapıldı.Bakanlık, ikili gündemin önemli bir kısmının da sanayi ve tarım gibi sektörlerde karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etme planlarının görüşülmesi olacağını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230202/rus-disisleri-rusya-ve-cin-daha-adil-bir-dunya-duzeni-insa-etme-niyetlerini-dogruladi-1066511701.html
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rusya, irak, bağdat, sergey lavrov, görüşme, ikili görüşme, ortadoğu
rusya, irak, bağdat, sergey lavrov, görüşme, ikili görüşme, ortadoğu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bağdat’ta: Irak yönetimi ile ticari ve ekonomik işbirliğini görüşecek

23:45 05.02.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un yarın Irak yönetimiyle ticari, ekonomik ve askeri-teknik işbirliğinin yoğunlaştırılmasını, ayrıca akaryakıt ve enerji alanında iş ortaklıklarını genişletmenin perspektiflerini görüşeceğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki günlük Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat’a ulaştı.
Rus bakanın ziyaretinin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Yapılacak temaslar sırasında özellikle siyasi diyaloğun genişletilmesi, ticari ve ekonomik, askeri-teknik, kültürel ve insani işbirliğinin yoğunlaştırılması dahil, çok yönlü Rusya-Irak ilişkilerinin ilerici gelişiminin ana yönlerinin üzerinde durulacak” ifadelerini paylaştı.
Açıklamada ayrıca, “Akaryakıt ve enerji alanında iş ortaklıklarının mevcut durumu ve genişletme perspektifleri analiz edilecek” vurgusu yapıldı.
Bakanlık, ikili gündemin önemli bir kısmının da sanayi ve tarım gibi sektörlerde karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etme planlarının görüşülmesi olacağını ifade etti.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
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