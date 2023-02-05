Rize'de lazboard ile kayak şenliği düzenlendi: Mangal yakıldı, horon oynandı

© AA Petran Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından İkizdere Kaymakamlığının katkılarıyla 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası'nda düzenlenen şenliğe, yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Şenlikte katılımcılar, yörede 'petranboard' ya da 'lazboard' adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura geldi. Önce deneme yapan vatandaşlar, ardından karda kaymanın keyfini yaşadı. Bazı katılımcıların ise dengelerini sağlayamayarak düştüğü gözlendi. Yerli ve yabancı turistlerin mangal yakıp horon oynayarak karın tadını çıkardığı şenlikte, bazıları da naylon poşetlerle kaymaya çalıştı.