Rıdvan Dilmen'den hakem iddiası: 'Devlete 'UEFA bizi mahveder, olmaz' diyorlar'

Türkiye'de 20 Ekim 2021'de o zaman Serdar Tatlı, MHK başkanı. Serdar Tatlı, tuhaf bir durumlar oluyor dedi. Serdar Tatlı gidiyor, VAR kayıtlarını dinliyor. Suistimaller var, olmayanlar var. Bunu kamuoyuyla paylaşmıyor. Geliyor, "4 tane hakem futbol camiasından uzaklaşmalı, çünkü elimde belge var, dinledim" diyor. Talimatlar yeterli değil. TFF'ye başvuruyor, "MHK başkanı olarak talimat değişikliği istiyorum, bu arkadaşların burada olması sıkıntı yaratır" diyor. Türkiye'de 20 Ekim 2021'de o zaman Serdar Tatlı, MHK başkanı. Serdar Tatlı, tuhaf bir durumlar oluyor dedi. Serdar Tatlı gidiyor, VAR kayıtlarını dinliyor. Suistimaller var, olmayanlar var. Bunu kamuoyuyla paylaşmıyor. Geliyor, "4 tane hakem futbol camiasından uzaklaşmalı, çünkü elimde belge var, dinledim" diyor. Talimatlar yeterli değil. TFF'ye başvuruyor, "MHK başkanı olarak talimat değişikliği istiyorum, bu arkadaşların burada olması sıkıntı yaratır" diyor.

20 Ekim gecesi, o zaman hukuktan sorumlu Mehmet Baykan kurallara uygun bir şekilde TFF'ye gece mail atıyor, talimat değişiyor. MHK başkanı karar alabiliyor hakemlerle ilgili. İlk defa böyle bir şey oluyor. Sessiz devrim yani aslında. 20 Ekim gecesi, o zaman hukuktan sorumlu Mehmet Baykan kurallara uygun bir şekilde TFF'ye gece mail atıyor, talimat değişiyor. MHK başkanı karar alabiliyor hakemlerle ilgili. İlk defa böyle bir şey oluyor. Sessiz devrim yani aslında.

TFF "Bekleyelim, yarın olsun" diyor. Nihat Bey ve Servet Bey var o dönem TFF'de. Kendileri de biliyorlar suistimali. Belge var ellerinde. "Bugün yapmasak, yarın yapsak" diyorlar. TFF "Bekleyelim, yarın olsun" diyor. Nihat Bey ve Servet Bey var o dönem TFF'de. Kendileri de biliyorlar suistimali. Belge var ellerinde. "Bugün yapmasak, yarın yapsak" diyorlar.

Ali Koç Bey, "Devlet müdahale etmeli" diyor ya, devlet "Böyle bir durum varsa siz orada ne yapıyorsunuz" diye soruyor. Devlete, "UEFA bizi mahveder, olmaz" diyorlar. Aynı kişiler, 13 hakem gittiği zaman neredeydi? UEFA bir şey dedi mi? O gerekçe değil. O gün bu uygulama yapılsaydı bugün bunları konuşmayacaktık. Ali Koç Bey, "Devlet müdahale etmeli" diyor ya, devlet "Böyle bir durum varsa siz orada ne yapıyorsunuz" diye soruyor. Devlete, "UEFA bizi mahveder, olmaz" diyorlar. Aynı kişiler, 13 hakem gittiği zaman neredeydi? UEFA bir şey dedi mi? O gerekçe değil. O gün bu uygulama yapılsaydı bugün bunları konuşmayacaktık.

Kadıköy'de Fenerbahçe - Trabzonspor maçı var. Ben o gün maça gittim, 1-1 bitti. Maalesef Nihat Bey ve federasyona çok ciddi bağırdı tribünler. Bunlar stadyumdan üzülerek gittiler. Hemen sabah bir toplantı, 2-3 yöneticiyle birlikte, diğer yöneticilerin haberi yok. Ferhat Gündoğdu dışında 13 hakemin gönderileceğini bilen MHK üyesi yok. Ferhat Gündoğdu da 13 hakemin 4'ünü o gün maça verdi. Aynı Ferhat Gündoğdu "1 gün bile dayanacak durumumuz yok" dedi. E maça vermişsin. Pazar günü Hüseyin Göçek'e maç verdin. Aman aman bunları imzala, bu hakemler gönderiyoruz denmiş sana. Yani bizden değil, bunlardan. Hani siz gönderemiyordunuz. Gönderilen 13 hakem falan değil. 4-5 tanesine zaten maç vermiyorlardı, 13'ü süslediler. Kadıköy'de Fenerbahçe - Trabzonspor maçı var. Ben o gün maça gittim, 1-1 bitti. Maalesef Nihat Bey ve federasyona çok ciddi bağırdı tribünler. Bunlar stadyumdan üzülerek gittiler. Hemen sabah bir toplantı, 2-3 yöneticiyle birlikte, diğer yöneticilerin haberi yok. Ferhat Gündoğdu dışında 13 hakemin gönderileceğini bilen MHK üyesi yok. Ferhat Gündoğdu da 13 hakemin 4'ünü o gün maça verdi. Aynı Ferhat Gündoğdu "1 gün bile dayanacak durumumuz yok" dedi. E maça vermişsin. Pazar günü Hüseyin Göçek'e maç verdin. Aman aman bunları imzala, bu hakemler gönderiyoruz denmiş sana. Yani bizden değil, bunlardan. Hani siz gönderemiyordunuz. Gönderilen 13 hakem falan değil. 4-5 tanesine zaten maç vermiyorlardı, 13'ü süslediler.

Şimdi ne tartışıyorlar? Bak o zaman bu operasyon yapılsaydı bunlar olmazdı. O operasyon falan değildi. O operasyon, TFF'nin ve birkaç kulübün kendilerini kurtarma operasyonuydu. Net söylüyorum. İnkar eden varsa canlı yayında konuşalım. TFF'de 20 Ekim 2021 tarihli belge duruyor. Serdar Tatlı'nın dinlediklerine göre öyle bir şey yoksa o gün gönderin zaten. Çünkü, onlar da biliyor öyle olduğunu. Şimdi ne tartışıyorlar? Bak o zaman bu operasyon yapılsaydı bunlar olmazdı. O operasyon falan değildi. O operasyon, TFF'nin ve birkaç kulübün kendilerini kurtarma operasyonuydu. Net söylüyorum. İnkar eden varsa canlı yayında konuşalım. TFF'de 20 Ekim 2021 tarihli belge duruyor. Serdar Tatlı'nın dinlediklerine göre öyle bir şey yoksa o gün gönderin zaten. Çünkü, onlar da biliyor öyle olduğunu.

Daha sonra 13 hakemi gönderdiler. Ben demiyorum ki hepsi aktır. Düzgünleri vardır, kötü hakemler vardır. O zaman dediler ki, "VAR kayıtları dinlendi, bu onla takılıyor" diye algı yaptılar. Öyle bir şey olmuş olsa BBC'de izlerdik BBC'de, dünyanın her yerine yaydılar. Altlarına bir şey bulamadılar. Hukuk Kurulu, "1 dakika" dedi, savunma istedi ve böyle şey yok dedi. Daha sonra 13 hakemi gönderdiler. Ben demiyorum ki hepsi aktır. Düzgünleri vardır, kötü hakemler vardır. O zaman dediler ki, "VAR kayıtları dinlendi, bu onla takılıyor" diye algı yaptılar. Öyle bir şey olmuş olsa BBC'de izlerdik BBC'de, dünyanın her yerine yaydılar. Altlarına bir şey bulamadılar. Hukuk Kurulu, "1 dakika" dedi, savunma istedi ve böyle şey yok dedi.