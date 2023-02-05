Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230205/pakistanin-eski-cumhurbaskani-muserref-hayatini-kaybetti-1066587910.html
Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Müşerref hayatını kaybetti
Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Müşerref hayatını kaybetti
Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, Dubai'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T10:38+0300
2023-02-05T10:42+0300
dünya
pervez müşerref
pakistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/05/1066587981_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d48703c48027bdb23bd3d1f771ec0c3b.jpg
Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve tedavi gördüğü Dubai'deki bir hastanede 79 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Pakistan'da 2001 ile 2008 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve son yıllarda ülkesinden kaçarak Dubai’de yaşayan Müşerref’in ölümü üzerine Pakistan ordusu tarafından taziye mesaj yayımlandı. Müşerref, 1999'da yaptığı darbeyle iktidara gelmiş ve kendisini cumhurbaşkanı ilan ettiği 2001 yılından 2008'e kadar Pakistan'ın başında kalmıştı. Müşerref, hakkında açılan davalar yüzünden 2016'dan beri Dubai'de yaşıyordu.
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/05/1066587981_127:0:1087:720_1920x0_80_0_0_c22a1e7fb705c0959fe3733cc0d6b5fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pervez müşerref, pakistan
pervez müşerref, pakistan

Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Müşerref hayatını kaybetti

10:38 05.02.2023 (güncellendi: 10:42 05.02.2023)
© İHAPervez Müşerref
Pervez Müşerref - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, Dubai'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve tedavi gördüğü Dubai'deki bir hastanede 79 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Pakistan'da 2001 ile 2008 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve son yıllarda ülkesinden kaçarak Dubai’de yaşayan Müşerref’in ölümü üzerine Pakistan ordusu tarafından taziye mesaj yayımlandı.
Müşerref, 1999'da yaptığı darbeyle iktidara gelmiş ve kendisini cumhurbaşkanı ilan ettiği 2001 yılından 2008'e kadar Pakistan'ın başında kalmıştı. Müşerref, hakkında açılan davalar yüzünden 2016'dan beri Dubai'de yaşıyordu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала