https://sputniknews.com.tr/20230205/pakistanin-eski-cumhurbaskani-muserref-hayatini-kaybetti-1066587910.html

Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Müşerref hayatını kaybetti

Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Müşerref hayatını kaybetti

Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, Dubai'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T10:38+0300

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dünya

pervez müşerref

pakistan

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Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve tedavi gördüğü Dubai'deki bir hastanede 79 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Pakistan'da 2001 ile 2008 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve son yıllarda ülkesinden kaçarak Dubai’de yaşayan Müşerref’in ölümü üzerine Pakistan ordusu tarafından taziye mesaj yayımlandı. Müşerref, 1999'da yaptığı darbeyle iktidara gelmiş ve kendisini cumhurbaşkanı ilan ettiği 2001 yılından 2008'e kadar Pakistan'ın başında kalmıştı. Müşerref, hakkında açılan davalar yüzünden 2016'dan beri Dubai'de yaşıyordu.

pakistan

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pervez müşerref, pakistan