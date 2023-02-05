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https://sputniknews.com.tr/20230205/ormanlik-alanda-kayboldu-kendisini-bulan-ekiplere-ilk-sozu-kusura-bakmayin-oldu-1066591706.html
Ormanlık alanda kayboldu, kendisini bulan ekiplere ilk sözü 'Kusura bakmayın' oldu
Ormanlık alanda kayboldu, kendisini bulan ekiplere ilk sözü 'Kusura bakmayın' oldu
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan genç, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı. Gencin kendisini bulan ekiplere ilk sözü ise... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T13:40+0300
2023-02-05T14:11+0300
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Antalya’da dün akşam saatlerinde ormanlık alanda gezmeye çıkan 28 yaşındaki İsmail Yılmaz yönünü bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yılmaz’a ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı. Gencin kendisini bulan ekiplere ilk sözü ise, "Kusura bakmayın" oldu. Genç daha sonra bulunduğu alandan çıkarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/pizza-almaya-giderken-navigasyonu-takip-etti-ormanda-kayboldu-1066055121.html
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afad, antalya, kayıp
afad, antalya, kayıp

Ormanlık alanda kayboldu, kendisini bulan ekiplere ilk sözü 'Kusura bakmayın' oldu

13:40 05.02.2023 (güncellendi: 14:11 05.02.2023)
© İHAAntalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan genç
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan genç - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© İHA
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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan genç, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı. Gencin kendisini bulan ekiplere ilk sözü ise, "Kusura bakmayın" oldu.
Antalya’da dün akşam saatlerinde ormanlık alanda gezmeye çıkan 28 yaşındaki İsmail Yılmaz yönünü bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yılmaz’a ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı. Gencin kendisini bulan ekiplere ilk sözü ise, "Kusura bakmayın" oldu.
Genç daha sonra bulunduğu alandan çıkarıldı.
A man uses a GPS app on a smartphone during a Google promotion event - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
YAŞAM
Pizza almaya giderken navigasyonu takip etti, ormanda kayboldu
23 Ocak, 05:20
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