https://sputniknews.com.tr/20230205/ormanlik-alanda-kayboldu-kendisini-bulan-ekiplere-ilk-sozu-kusura-bakmayin-oldu-1066591706.html

Ormanlık alanda kayboldu, kendisini bulan ekiplere ilk sözü 'Kusura bakmayın' oldu

Ormanlık alanda kayboldu, kendisini bulan ekiplere ilk sözü 'Kusura bakmayın' oldu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan genç, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı. Gencin kendisini bulan ekiplere ilk sözü ise... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T13:40+0300

2023-02-05T13:40+0300

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afad

antalya

kayıp

türkiye

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Antalya’da dün akşam saatlerinde ormanlık alanda gezmeye çıkan 28 yaşındaki İsmail Yılmaz yönünü bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yılmaz’a ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı. Gencin kendisini bulan ekiplere ilk sözü ise, "Kusura bakmayın" oldu. Genç daha sonra bulunduğu alandan çıkarıldı.

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