https://sputniknews.com.tr/20230205/ormanlik-alanda-kayboldu-kendisini-bulan-ekiplere-ilk-sozu-kusura-bakmayin-oldu-1066591706.html
Ormanlık alanda kayboldu, kendisini bulan ekiplere ilk sözü 'Kusura bakmayın' oldu
Ormanlık alanda kayboldu, kendisini bulan ekiplere ilk sözü 'Kusura bakmayın' oldu
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan genç, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı. Gencin kendisini bulan ekiplere ilk sözü ise... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T13:40+0300
2023-02-05T13:40+0300
2023-02-05T14:11+0300
afad
antalya
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Antalya’da dün akşam saatlerinde ormanlık alanda gezmeye çıkan 28 yaşındaki İsmail Yılmaz yönünü bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yılmaz’a ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı. Gencin kendisini bulan ekiplere ilk sözü ise, "Kusura bakmayın" oldu. Genç daha sonra bulunduğu alandan çıkarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/pizza-almaya-giderken-navigasyonu-takip-etti-ormanda-kayboldu-1066055121.html
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afad, antalya, kayıp
Ormanlık alanda kayboldu, kendisini bulan ekiplere ilk sözü 'Kusura bakmayın' oldu
13:40 05.02.2023 (güncellendi: 14:11 05.02.2023) Abone ol
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan genç, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı. Gencin kendisini bulan ekiplere ilk sözü ise, "Kusura bakmayın" oldu.
Antalya’da dün akşam saatlerinde ormanlık alanda gezmeye çıkan 28 yaşındaki İsmail Yılmaz yönünü bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yılmaz’a ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı. Gencin kendisini bulan ekiplere ilk sözü ise, "Kusura bakmayın" oldu.
Genç daha sonra bulunduğu alandan çıkarıldı.