https://sputniknews.com.tr/20230205/netanyahu-israil-ukraynaya-silah-sevkiyati-konusunu-ulusal-cikarlarina-gore-degerlendiriyor---1066589081.html

Netanyahu: İsrail, Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunu ulusal çıkarlarına göre değerlendiriyor

Netanyahu: İsrail, Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunu ulusal çıkarlarına göre değerlendiriyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Ukrayna'ya silah tedariki konusunu ulusal çıkarlara uygun olarak incelediklerini söyledi. 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T11:41+0300

2023-02-05T11:41+0300

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ukrayna krizi

benyamin netanyahu

israil

rusya

vladimir putin

ukrayna

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Fransız LCI televizyonuna demeç veren Netanyahu, Ukrayna'ya silah tedarikinin önceki hükümet tarafından reddedildiğini anımsatarak bu konuyu inceleyeceğini ve daha iyi bir yanıt vereceğini belirtti. İsrail'in Ukrayna'yı desteklediğini kaydeden Netanyahu, ancak silah tedarikiyle ilgili kararlar alırken ulusal çıkarları göz önünde bulunduracaklarını ifade etti. 'İkili ilişkilerde Putin'le uzlaşmaya vardık' Bu arada Netanyahu, Rusya-İsrail ilişkileri hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir uzlaşmaya vardıklarını anlattı. İran'ın nükleer silah üreterek İsrail'i yok etmek istediğini öne süren Netanyahu, "En başından beri Putin'e 'Bir seçim yapmalıyız. Ya birbirimizle karşı karşıya geliriz ya da ortak dil buluruz. İsrail özgür hareket ediyor. Biz, senin Suriye'deki faaliyetlerine karışmayalım, sen de bizi rahat bırak' dedim. İsrail'in çıkarlarına hizmet eden bir uzlaşma sağladık. Putin de bunun Rusya'nın çıkarlarını tehdit etmediğini düşünüyor. Birbirimizi rahat bırakmaya karar verdik" ifadelerini kullandı. Ukrayna'yı destekleyen İsrail, şimdiye dek Kiev'e silah gönderme kararı almadı.

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benyamin netanyahu, israil, rusya, vladimir putin, ukrayna