https://sputniknews.com.tr/20230205/nazan-oncel-kisisel-esyami-110-parcaya-indirdim-sirada-evi-21e-indirmek-var-1066590233.html

Nazan Öncel: Kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim, sırada evi 2+1'e indirmek var

Nazan Öncel: Kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim, sırada evi 2+1'e indirmek var

Daha önce emlak fiyatlarına gösterdiği tepkiyle gündem olan sanatçı Nazan Öncel yeni bir sosyal medya paylaşımında kişisel eşyalarını iyice azalttığını, sırada... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T13:17+0300

2023-02-05T13:17+0300

2023-02-05T13:17+0300

yaşam

nazan öncel

ev

eşya

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Sanatçı Nazan Öncel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. "Ölüm var unutma diyorum" kendime Ben de geç uyananlardanım. #HayatBirKarış"Öncel daha önce de İstanbul-Taksim’de bulunan 1+1 daire fiyatını öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Sanatçı Cenk Eren de Öncel'e yanıt vererek, "Sizden bir şarkı istemiştim. Size ödediğim para gerçekten ‘yuh’tu. Neredeyse 1+1 ev fiyatı gibiydi o yıllarda" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20220726/cenk-erenden-ev-fiyatlarini-elestiren-nazan-oncele-siz-de-sarki-icin-bir-ev-parasi-istemistiniz-1059144613.html

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nazan öncel, ev, eşya