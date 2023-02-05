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https://sputniknews.com.tr/20230205/nazan-oncel-kisisel-esyami-110-parcaya-indirdim-sirada-evi-21e-indirmek-var-1066590233.html
Nazan Öncel: Kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim, sırada evi 2+1'e indirmek var
Nazan Öncel: Kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim, sırada evi 2+1'e indirmek var
Daha önce emlak fiyatlarına gösterdiği tepkiyle gündem olan sanatçı Nazan Öncel yeni bir sosyal medya paylaşımında kişisel eşyalarını iyice azalttığını, sırada... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T13:17+0300
2023-02-05T13:17+0300
yaşam
nazan öncel
ev
eşya
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Sanatçı Nazan Öncel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. "Ölüm var unutma diyorum" kendime Ben de geç uyananlardanım. #HayatBirKarış"Öncel daha önce de İstanbul-Taksim’de bulunan 1+1 daire fiyatını öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Sanatçı Cenk Eren de Öncel'e yanıt vererek, "Sizden bir şarkı istemiştim. Size ödediğim para gerçekten ‘yuh’tu. Neredeyse 1+1 ev fiyatı gibiydi o yıllarda" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220726/cenk-erenden-ev-fiyatlarini-elestiren-nazan-oncele-siz-de-sarki-icin-bir-ev-parasi-istemistiniz-1059144613.html
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nazan öncel, ev, eşya
nazan öncel, ev, eşya

Nazan Öncel: Kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim, sırada evi 2+1'e indirmek var

13:17 05.02.2023
© DHAkonut, ev
konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© DHA
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Daha önce emlak fiyatlarına gösterdiği tepkiyle gündem olan sanatçı Nazan Öncel yeni bir sosyal medya paylaşımında kişisel eşyalarını iyice azalttığını, sırada da evini küçültmeyi planladığını belirtti.
Sanatçı Nazan Öncel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. "Ölüm var unutma diyorum" kendime Ben de geç uyananlardanım. #HayatBirKarış"
Öncel daha önce de İstanbul-Taksim’de bulunan 1+1 daire fiyatını öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Sanatçı Cenk Eren de Öncel'e yanıt vererek, "Sizden bir şarkı istemiştim. Size ödediğim para gerçekten ‘yuh’tu. Neredeyse 1+1 ev fiyatı gibiydi o yıllarda" demişti.
Cenk Eren - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
YAŞAM
Cenk Eren'den ev fiyatlarını eleştiren Nazan Öncel'e: Siz de şarkı için bir ev parası istemiştiniz
26 Temmuz 2022, 11:49
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