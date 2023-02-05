https://sputniknews.com.tr/20230205/nazan-oncel-kisisel-esyami-110-parcaya-indirdim-sirada-evi-21e-indirmek-var-1066590233.html
Nazan Öncel: Kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim, sırada evi 2+1'e indirmek var
Nazan Öncel: Kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim, sırada evi 2+1'e indirmek var
Daha önce emlak fiyatlarına gösterdiği tepkiyle gündem olan sanatçı Nazan Öncel yeni bir sosyal medya paylaşımında kişisel eşyalarını iyice azalttığını, sırada... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T13:17+0300
2023-02-05T13:17+0300
2023-02-05T13:17+0300
yaşam
nazan öncel
ev
eşya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/16/1061518456_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_d0a2a9c12dd00bdf15321d03d341d594.jpg
Sanatçı Nazan Öncel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. "Ölüm var unutma diyorum" kendime Ben de geç uyananlardanım. #HayatBirKarış"Öncel daha önce de İstanbul-Taksim’de bulunan 1+1 daire fiyatını öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Sanatçı Cenk Eren de Öncel'e yanıt vererek, "Sizden bir şarkı istemiştim. Size ödediğim para gerçekten ‘yuh’tu. Neredeyse 1+1 ev fiyatı gibiydi o yıllarda" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220726/cenk-erenden-ev-fiyatlarini-elestiren-nazan-oncele-siz-de-sarki-icin-bir-ev-parasi-istemistiniz-1059144613.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/16/1061518456_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_67334fa02f3df0651a2bfb43f7967b91.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nazan öncel, ev, eşya
Nazan Öncel: Kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim, sırada evi 2+1'e indirmek var
Abone ol
Daha önce emlak fiyatlarına gösterdiği tepkiyle gündem olan sanatçı Nazan Öncel yeni bir sosyal medya paylaşımında kişisel eşyalarını iyice azalttığını, sırada da evini küçültmeyi planladığını belirtti.
Sanatçı Nazan Öncel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. "Ölüm var unutma diyorum" kendime Ben de geç uyananlardanım. #HayatBirKarış"
Öncel daha önce de İstanbul-Taksim’de bulunan 1+1 daire fiyatını öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Sanatçı Cenk Eren de Öncel'e yanıt vererek, "Sizden bir şarkı istemiştim. Size ödediğim para gerçekten ‘yuh’tu. Neredeyse 1+1 ev fiyatı gibiydi o yıllarda" demişti.