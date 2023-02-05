https://sputniknews.com.tr/20230205/marmarada-deprem-istanbulda-da-hissedildi-1066582909.html
İstanbul'da deprem
İstanbul'da deprem
İstanbul'da saat 03.15'te bir deprem meydana geldi. AFAD'a göre 3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kağıthane. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T03:22+0300
2023-02-05T03:22+0300
2023-02-05T03:36+0300
deprem
türkiye
istanbul
deprem
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. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa sürdü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre saat 03.15'te meydana gelen depremin merkezi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu.3 büyüklüğündeki deprem 10.66 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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deprem, istanbul, deprem
İstanbul'da deprem
03:22 05.02.2023 (güncellendi: 03:36 05.02.2023) Abone ol
İstanbul'da saat 03.15'te bir deprem meydana geldi. AFAD'a göre 3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kağıthane. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,2 olarak açıkladı. Sarsıntı kentin birçok ilçesinde hissedildi.
. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa sürdü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre saat 03.15'te meydana gelen depremin merkezi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu.
3 büyüklüğündeki deprem 10.66 kilometre derinlikte gerçekleşti.