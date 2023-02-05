. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa sürdü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre saat 03.15'te meydana gelen depremin merkezi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu.3 büyüklüğündeki deprem 10.66 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İstanbul'da saat 03.15'te bir deprem meydana geldi. AFAD'a göre 3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kağıthane. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

İstanbul'da deprem

© AA Deprem © AA

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İstanbul'da saat 03.15'te bir deprem meydana geldi. AFAD'a göre 3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kağıthane. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,2 olarak açıkladı. Sarsıntı kentin birçok ilçesinde hissedildi.