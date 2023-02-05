Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230205/marmarada-deprem-istanbulda-da-hissedildi-1066582909.html
İstanbul'da deprem
İstanbul'da deprem
İstanbul'da saat 03.15'te bir deprem meydana geldi. AFAD'a göre 3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kağıthane. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T03:22+0300
2023-02-05T03:36+0300
deprem
türkiye
istanbul
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063878625_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a909de4191845c1e1bce3fee1be3c2f.jpg
. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa sürdü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre saat 03.15'te meydana gelen depremin merkezi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu.3 büyüklüğündeki deprem 10.66 kilometre derinlikte gerçekleşti.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063878625_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7bcc973434bf9d77d835803f4bedb097.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, istanbul, deprem
deprem, istanbul, deprem

İstanbul'da deprem

03:22 05.02.2023 (güncellendi: 03:36 05.02.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AA
Abone olTelegram
İstanbul'da saat 03.15'te bir deprem meydana geldi. AFAD'a göre 3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kağıthane. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,2 olarak açıkladı. Sarsıntı kentin birçok ilçesinde hissedildi.
. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa sürdü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre saat 03.15'te meydana gelen depremin merkezi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu.
3 büyüklüğündeki deprem 10.66 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала