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Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T16:23+0300
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marmara denizi
deprem
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Gece saatlerinde İstanbul'da yaşanan depremin ardından Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında saat 15.49'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 16.83 kilometre altında gerçekleşti.Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230205/marmarada-deprem-istanbulda-da-hissedildi-1066582909.html
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marmara denizi, deprem, istanbul
marmara denizi, deprem, istanbul

Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

16:23 05.02.2023 (güncellendi: 16:34 05.02.2023)
© AAdeprem izleme
deprem izleme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AA
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Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gece saatlerinde İstanbul'da yaşanan depremin ardından Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında saat 15.49'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 16.83 kilometre altında gerçekleşti.
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem
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