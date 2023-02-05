https://sputniknews.com.tr/20230205/marmara-denizinde-35-buyuklugunde-deprem-oldu-1066595709.html

Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T16:23+0300

2023-02-05T16:23+0300

2023-02-05T16:34+0300

marmara denizi

deprem

istanbul

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/10/1059984270_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2c5913215224f70f13ad6d55d3d25506.jpg

Gece saatlerinde İstanbul'da yaşanan depremin ardından Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında saat 15.49'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 16.83 kilometre altında gerçekleşti.Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230205/marmarada-deprem-istanbulda-da-hissedildi-1066582909.html

marmara denizi

istanbul

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmara denizi, deprem, istanbul