https://sputniknews.com.tr/20230205/marmara-denizinde-35-buyuklugunde-deprem-oldu-1066595709.html
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T16:23+0300
2023-02-05T16:23+0300
2023-02-05T16:34+0300
marmara denizi
deprem
istanbul
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Gece saatlerinde İstanbul'da yaşanan depremin ardından Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında saat 15.49'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 16.83 kilometre altında gerçekleşti.Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230205/marmarada-deprem-istanbulda-da-hissedildi-1066582909.html
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marmara denizi, deprem, istanbul
marmara denizi, deprem, istanbul
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
16:23 05.02.2023 (güncellendi: 16:34 05.02.2023) Abone ol
Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gece saatlerinde İstanbul'da yaşanan depremin ardından Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında saat 15.49'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 16.83 kilometre altında gerçekleşti.
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.