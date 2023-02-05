https://sputniknews.com.tr/20230205/mansur-yavas-ilkogretime-giden-14-bin-cocugumuza-aylik-330-tl-kantin-destegine-basladik-1066581728.html
Mansur Yavaş: İlköğretime giden 14 bin çocuğumuza aylık 330 TL kantin desteğine başladık
Mansur Yavaş: İlköğretime giden 14 bin çocuğumuza aylık 330 TL kantin desteğine başladık
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilköğretime giden 14 bin çocuğa aylık 330 TL kantin desteği verilmeye başlandığını açıkladı. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T03:03+0300
2023-02-05T03:03+0300
2023-02-05T03:07+0300
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız” diyerek ilköğretime giden çocuklara kantin desteği verileceğini duyurdu.Twitter üzerinden açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
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mansur yavaş, çocuk, kantin
mansur yavaş, çocuk, kantin
Mansur Yavaş: İlköğretime giden 14 bin çocuğumuza aylık 330 TL kantin desteğine başladık
03:03 05.02.2023 (güncellendi: 03:07 05.02.2023) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilköğretime giden 14 bin çocuğa aylık 330 TL kantin desteği verilmeye başlandığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız” diyerek ilköğretime giden çocuklara kantin desteği verileceğini duyurdu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
Okulların başlamasıyla beraber evlatlarımıza da bir müjdemiz var. İlköğretime giden 14 bin çocuğumuza aylık 330 TL kantin desteğine başladık. Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız.