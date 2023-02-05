Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230205/mansur-yavas-ilkogretime-giden-14-bin-cocugumuza-aylik-330-tl-kantin-destegine-basladik-1066581728.html
Mansur Yavaş: İlköğretime giden 14 bin çocuğumuza aylık 330 TL kantin desteğine başladık
Mansur Yavaş: İlköğretime giden 14 bin çocuğumuza aylık 330 TL kantin desteğine başladık
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilköğretime giden 14 bin çocuğa aylık 330 TL kantin desteği verilmeye başlandığını açıkladı. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T03:03+0300
2023-02-05T03:07+0300
türkiye
mansur yavaş
çocuk
kantin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062452673_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_9b62501cf77931d48886f54724ca5adc.jpg
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız” diyerek ilköğretime giden çocuklara kantin desteği verileceğini duyurdu.Twitter üzerinden açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062452673_58:0:1125:800_1920x0_80_0_0_105808b794d72fe1199330291015eaab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mansur yavaş, çocuk, kantin
mansur yavaş, çocuk, kantin

Mansur Yavaş: İlköğretime giden 14 bin çocuğumuza aylık 330 TL kantin desteğine başladık

03:03 05.02.2023 (güncellendi: 03:07 05.02.2023)
© AAMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilköğretime giden 14 bin çocuğa aylık 330 TL kantin desteği verilmeye başlandığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız” diyerek ilköğretime giden çocuklara kantin desteği verileceğini duyurdu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
Okulların başlamasıyla beraber evlatlarımıza da bir müjdemiz var. İlköğretime giden 14 bin çocuğumuza aylık 330 TL kantin desteğine başladık. Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала