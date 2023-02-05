Kılıçdaroğlu: Bir siyasetçi ‘Ben eleştirilemem’ noktasına gelirse ondan artık umudu kesmeniz gerekir

Türkiye’nin geleceği açısından endişelerimiz var, bu endişeleri gidermek için bir aradayız. Öyle bir noktadayız ki her evde huzursuzluk var. Bir arada yaşamak varken, kucaklaşmak varken neden kavga edelim? Kimsenin kimliğini sorgulayamayalım. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Hiçbirimiz anne babamızı seçme hakkına sahip değiliz, o zaman kimliği niye siyaset konusu yapıyoruz? Herkesin inancına saygı göstermek zorundayız. Allah ile kul arasındaki ilişkiye benim girme hakkım var mı, bir başkasının inancını sorgulama hakkım var mı?