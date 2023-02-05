https://sputniknews.com.tr/20230205/kilicdaroglu-418-milyar-dolari-ic-edenlerden-tahsil-edecegim-1066579576.html

Kılıçdaroğlu: 418 milyar doları iç edenlerden her santimini tahsil edeceğim

Kılıçdaroğlu: 418 milyar doları iç edenlerden her santimini tahsil edeceğim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Geleceği Kur' Gençlik Festivali'nde yaptığı konuşmada, "Devleti soyan, 418 milyar doları iç edenlerden her santimini tahsil edeceğim... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T01:06+0300

2023-02-05T01:06+0300

2023-02-05T01:13+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kollarınca Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Geleceği Kur" Gençlik Festivali'nde konuştu.CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in konuşmasında bazı vaatlere yer verdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin. O vaatlerin tamamını hayata geçireceğim. Söz veriyorum sizlere. Diyeceksiniz ki 'Parayı nereden bulacaksın?' Hiç endişe etmeyin, devleti soyan, 418 milyar doları iç edenlerden her santimini tahsil edeceğim. O para sizin paranız. O para doğmamış bebeklerin parası. O parayı alacağım, gençliğe adayacağım. O parayı almak ve gençliğe vermek için mücadele yolu açıktır" ifadelerini kullandı.'Onların SADAT'ları bizi yıldıramaz'Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sevgili gençler, şundan emin olun. Baskılar var biliyorum. Tehditler var biliyorum ama Bay Kemal bir saniye bile, bir milim bile geri adım atmayacaktır. Onların tehditleri bizi yıldıramaz. Onların baskıları bizi yıldıramaz. Onların beşli çeteleri bizi yıldıramaz. Onların paramiliter güçleri bizi yıldıramaz. Onların SADAT'ları bizi yıldıramaz. Çünkü en büyük güvencemiz bu ülkenin gençleri, yani sizlersiniz" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, iktidara gitmenin yolunun çalışmaktan geçtiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz'Birlikte mücadele edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz güzel bir Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz kadın erkek eşitliği mücadelesidir. Bizim mücadelemiz saygın bir devlet mücadelesidir. Bizim mücadelemiz demokrasi mücadelesidir. Bizim mücadelemiz baskılara boyun eğmeme mücadelesidir" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, ülkeye adalet getireceklerini belirterek, "Hiç endişe etmeyin. Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Bundan emin olun. Bu mücadeleyi ya vereceğiz ya vereceğiz. Tarihe notu ya düşüreceğiz ya düşüreceğiz. Beraber yapacağız. Azimle, kararlılıkla yapacağız. Kesinlikle tuttuğumuzu koparacağız" dedi.Gençlere "bol eğlence" dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Dostluğunuzu asla kaybetmeyin. Birlikteliğinizi asla kaybetmeyin. Kucaklaşın, dost olun. İnadına beraber, birlikte olacağız. Bunu yaptığımız zaman güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Onun için diyoruz gençler, iktidar mutlaka ve mutlaka iktidar, demokrasi için iktidar, adalet için iktidar, iktidar, iktidar" diyerek sözlerini tamamladı.Şarkıcılar Edis ve Ozbi'nin sahne aldığı etkinlikte, 14 Mayıs sonrası hayata geçirilmesi vadedilen sözlerin yer aldığı "Gelecekten haberler" videosu ile "14 Mayıs'tan sonra CHP iktidarında gençleri neler bekliyor?" konulu "Yeni bir gelecek var" filmi gösterildi.Kılıçdaroğlı, daha sonra Twitter hesabından da "Unutmayın, 418 milyar dolar çok büyük paradır" paylaşımında bulundu.Kılıçdaroğlu: Ezilen üretici olduğu zaman 85 milyonu yabancılar doyuruyorÖte yandan Bakırköy'de, İstanbul ve çeşitli illerden gelen muhtarların katılımıyla düzenlenen buluşmada da konuşan Kılıçdaroğlu, zaman zaman muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.Muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.Kılıçdaroğlu, "Bazen aynı sofraya oturur dertleşiriz. Bu topraklarda yapılan ilk seçim, 1833'te Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki muhtarlık seçimidir. O nedenle muhtarlık kurumu değerlidir ama 1833'ten bugüne kadar muhtarlık kurumu hak ettiği desteği, toplumda hak ettiği yeri yeterince alamamıştır. Güçlü bir muhtarlık kurumu, demokrasinin güçlü olması demektir" diye konuştu.Bir kişinin başı sıkıştığında ilk başvurduğu, derdini anlattığı kişinin muhtar olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Muhtarların sorularını yanıtladıBuluşmada muhtarların sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, sütteki fiyat değişimine ilişkin, "Sütü 15 lira yaptınız, yem oldu 80 lira. Sütü 20 lira yaptınız, yem oldu 150 lira. Sütü 30 lira yaptınız, yem oldu bin lira. Fiyat istikrarını sağlamak lazım. Ezilen üretici olduğu zaman 85 milyonu yabancılar doyuruyor" dedi.Kılıçdaroğlu, tarımın stratejik sektör olduğunu ifade ederek, "85 milyon insanın karnını doyuran tarımdır, üreticidir. Kanuna göre milli gelirin yüzde 1'ini çiftçiye vermek zorundasınız. Vermiyor ama vermediği için de oy alıyor. Sorun da o. Hakkınızı arayacaksınız" diye konuştu.Kanal İstanbul projesine değinen Kılıçdaroğlu, göreve geldiklerinde projeyi iptal edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230204/kilicdaroglunun-istanbulda-yaptigi-konusma-sirasinda-bir-genc-aday-olma-diye-seslendi-1066573225.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu