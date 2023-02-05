https://sputniknews.com.tr/20230205/kievin-kirimi-ele-gecirme-planlarina-iliskin-iddialarina-rusyadan-yanit-1066577306.html
Kiev'in Kırım'ı ele geçirme planlarına ilişkin iddialarına Rusya’dan yanıt
Kiev'in Kırım'ı ele geçirme planlarına ilişkin iddialarına Rusya’dan yanıt
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’nın Kırım’a olası bir saldırısının Rusya’ya yapılmış saldırı olacağını hatırlattı. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T00:09+0300
2023-02-05T00:09+0300
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Kiev’deki yetkililerin Ukrayna’nın Kırım’ı konvansiyonel bir saldırıyla ele geçirmeye hazırlandığı yönündeki açıklamalarını Twitter hesabından yorumlayan Medvedev, Kırım’a olası bir saldırının Rusya’ya yapılmış saldırı olacağını ve çatışma geriliminin tırmanmasına yol açacağını ifade etti.Medvedev, “Uluslararası hukuk halkın iradesine saygı duyuyor. Kırım Rusya'dır. Kırım'a saldırı, Rusya'ya saldırı ve çatışma geriliminin tırmanması anlamına gelir” ifadelerini kullandı.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Kiev yönetiminin bu tür eylemlerin Rusya tarafından ‘her türlü silahın kullanılacağı kaçınılmaz misilleme’ ile karşılanacağını anlaması gerektiğini sözlerine ekledi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Kiev’in ‘konvansiyonel bir saldırı ile ve çok kısa sürede Kırım'ı yeniden ele geçirmeye’ hazırlandığını açıklamıştı.Diğer yandan Ukrayna İçişleri Bakanı Vekili İgor Klimenko, Kırım ve Donbass'ın ele geçirilmesi için asker, polis ve sınır muhafızlarından saldırı tugaylarının oluşturulmaya başladığını duyurmuştu.
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kiev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, kırım
kiev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, kırım
Kiev'in Kırım'ı ele geçirme planlarına ilişkin iddialarına Rusya’dan yanıt
00:09 05.02.2023 (güncellendi: 00:10 05.02.2023) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’nın Kırım’a olası bir saldırısının Rusya’ya yapılmış saldırı olacağını hatırlattı.
Kiev’deki yetkililerin Ukrayna’nın Kırım’ı konvansiyonel bir saldırıyla ele geçirmeye hazırlandığı yönündeki açıklamalarını Twitter hesabından yorumlayan Medvedev, Kırım’a olası bir saldırının Rusya’ya yapılmış saldırı olacağını ve çatışma geriliminin tırmanmasına yol açacağını ifade etti.
Medvedev, “Uluslararası hukuk halkın iradesine saygı duyuyor. Kırım Rusya'dır. Kırım'a saldırı, Rusya'ya saldırı ve çatışma geriliminin tırmanması anlamına gelir” ifadelerini kullandı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Kiev yönetiminin bu tür eylemlerin Rusya tarafından ‘her türlü silahın kullanılacağı kaçınılmaz misilleme’ ile karşılanacağını anlaması gerektiğini sözlerine ekledi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Kiev’in ‘konvansiyonel bir saldırı ile ve çok kısa sürede Kırım'ı yeniden ele geçirmeye’ hazırlandığını açıklamıştı.
Diğer yandan Ukrayna İçişleri Bakanı Vekili İgor Klimenko, Kırım ve Donbass'ın ele geçirilmesi için asker, polis ve sınır muhafızlarından saldırı tugaylarının oluşturulmaya başladığını duyurmuştu.