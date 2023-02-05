https://sputniknews.com.tr/20230205/karamollaoglu-eski-milli-goruscu-olmak-baska-omru-boyunca-milli-goruscu-kalabilmek-baskadir-1066600581.html
Karamollaoğlu: 'Eski Milli Görüşçü' olmak başka, ömrü boyunca 'Milli Görüşçü' kalabilmek başkadır
Karamollaoğlu: 'Eski Milli Görüşçü' olmak başka, ömrü boyunca 'Milli Görüşçü' kalabilmek başkadır
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Eski Milli Görüşçü” olmak başka, ömrü boyunca Milli Görüşçü kalabilmek... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T18:29+0300
2023-02-05T18:29+0300
2023-02-05T18:37+0300
politika
temel karamollaoğlu
milli görüş hareketi
milli görüş
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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından Milli Görüş Hareketi ve Saadet Partisi'ne yönelik bir dizi paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu paylaşımında şunları ifade etti:"Temel Karamollaoğlu ve arkadaşlarına, Saadet Partisi’nin teşkilat mensuplarına, Milli Görüş hatırlatması yapmak kim, siz kim? Erbakan Hocamızın hedeflerindeki mana nerede, nitelik nerede; sizin her şeyi binadan, betondan, nicelikten ibaret sanan anlayışınız nerede?Bu noktada Saadet Partisi’ne ayar vermek, kimsenin hakkı ve haddi değildir! Herkes işine baksın! Yoldan çıkan, yola dair cümle kuramaz! Yoldan çıkan, her şart altında yola devam edenlere dışardan akıl veremez! Biz bu yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz ve edeceğiz!Zamanında gardıroplarının tozlu raflarına attıkları “Milli Görüş gömleği” yine akıllarına düştü! Ama nafile! O gömlek artık size olmaz, üzerinizde durmaz, taşıyamazsınız; size ağır gelir! “Eski Milli Görüşçü” olmak başka, ömrü boyunca Milli Görüşçü kalabilmek başkadır!"
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temel karamollaoğlu, milli görüş hareketi, milli görüş
temel karamollaoğlu, milli görüş hareketi, milli görüş
Karamollaoğlu: 'Eski Milli Görüşçü' olmak başka, ömrü boyunca 'Milli Görüşçü' kalabilmek başkadır
18:29 05.02.2023 (güncellendi: 18:37 05.02.2023) Abone ol
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Eski Milli Görüşçü” olmak başka, ömrü boyunca Milli Görüşçü kalabilmek başkadır" dedi.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından Milli Görüş Hareketi ve Saadet Partisi'ne yönelik bir dizi paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu paylaşımında şunları ifade etti:
"Temel Karamollaoğlu ve arkadaşlarına, Saadet Partisi’nin teşkilat mensuplarına, Milli Görüş hatırlatması yapmak kim, siz kim? Erbakan Hocamızın hedeflerindeki mana nerede, nitelik nerede; sizin her şeyi binadan, betondan, nicelikten ibaret sanan anlayışınız nerede?
Bu noktada Saadet Partisi’ne ayar vermek, kimsenin hakkı ve haddi değildir! Herkes işine baksın! Yoldan çıkan, yola dair cümle kuramaz! Yoldan çıkan, her şart altında yola devam edenlere dışardan akıl veremez! Biz bu yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz ve edeceğiz!
Zamanında gardıroplarının tozlu raflarına attıkları “Milli Görüş gömleği” yine akıllarına düştü! Ama nafile! O gömlek artık size olmaz, üzerinizde durmaz, taşıyamazsınız; size ağır gelir! “Eski Milli Görüşçü” olmak başka, ömrü boyunca Milli Görüşçü kalabilmek başkadır!"