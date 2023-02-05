https://sputniknews.com.tr/20230205/kar-yagisi-nedeniyle-20-ilde-okullar-tatil-edildi-1066601521.html

Kar yağışı nedeniyle 20'den fazla ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı nedeniyle 20'den fazla ilde okullar tatil edildi

Türkiye'de etkisini artıran kar yağışı farklı bölgelerden çok sayıda ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T19:41+0300

2023-02-05T19:41+0300

2023-02-05T20:15+0300

kar tatili

okul

eğitim

türkiye

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Kar yağışı nedeniyle Türkiye'de çok sayıda il merkezi veya ilçelerde eğitim öğretime ara verildi.Türkiye genelinde valilik veya kaymakamlıklar tarafından alınan kararlar doğrultusunda Isparta, Bitlis Ahlat, Kayseri, Karaman, Çanakkale, Bayburt, Kahramanmaraş, Elazığ, Hakkari, Malatya, Tunceli, Sivas, Gaziantep Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş illerinde ve Diyarbakır'ın Çüngüş ile Dicle, Siirt'in Şirvan Muş'un Varto ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçelerinde okullar tatil edildi.Isparta’da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, “Isparta ili genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesine bağlı olarak, karayolları ile köy ve mahalle yollarında oluşan buzlanmadan dolayı ulaşımda sorunlar yaşanması sebebiyle, öğrencilerimizin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten; her tür ve derecedeki resmi/özel örgün (ilkokul-ortaokul-lise) ve yaygın eğitim kurumlan ile okul öncesi eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel öğretim kurslarındaki eğitim/öğretim faaliyetlerine 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 bir gün süre ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ile ilçeye bağlı belde ve köylerde, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarımızda 6 Şubat 2023 pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personellerimiz de idari izinlidir. Kamuoyuna ve saygıdeğer velilerimize önemle duyurulur” denildi.Kayseri Valiliği, yarın şehirde beklenen kar yağışından dolayı okullara bir gün ara verildiğini açıkladı. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hava durumu verilerine göre ilimiz genelinde bu gün akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının aralıklı şekilde devam edeceği, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşacağı, etkisini azaltmakla beraber, Salı günü de devam edeceği değerlendirilmektedir. Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak resmi/özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."Karaman'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği açıklandı. Karaman'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle eğitim ve öğretime yarın bir gün süre ile ara verildi. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrencilerimiz; olumsuz hava şartları sebebiyle, ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personelimiz de bir gün izinlidir. Sizlerin sağlığı her şeyden önemli..." ifadelerini kullandı.Çanakkale’de yarın olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde, hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı köylerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Şirvan İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkisinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, ilçe merkezi dışında tüm köy okullarının 6-7 Şubat'ta tatil edildiği kaydedildi.Bayburt'ta eğitime kar tatiliMeteorolojinin kar yağışı uyarısında bulunduğu illerden biri olan Bayburt'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı dolayısıyla ikinci dönemin başlayacağı 6 Şubat 2022 Pazartesi günü okullar tatil edildi.Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar Kahramanmaraş'ta da etkili oldu. Dün başlayan ve bugün de devam eden kar yağışları sonrası Kahramanmaraş Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz geneli ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. Elazığ’da yoğun kar yağışı dolayısı 6-7 Şubat tarihlerinde okullar 2 gün tatil edildi. Elazığ’da öğrencilerin merakla beklediği haber Elazığ Valiliği’nden geldi. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında saat 17:00’da toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunda alınan kararla ilk ve orta dereceli okulların 6-7 Şubat tarihleri arasında 2 gün tatil edilmesi kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sevgili çocuklar, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde (ilçeler dahil) tatilin 2 gün uzatılmasına karar verdik. Bu arada engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.Hakkari’de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar pazartesi günü için tatil edildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, özel öğretim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiş olup, engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.Malatya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda mahalle yolu ulaşıma kapanırken, kentte okullar 1 gün süreyle tatil edildi. 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin sona ermesine saatler kala kar yağışının etkili olduğu Malatya’da okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve karayollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar, valilik kararıyla bir gün süreyle (Pazartesi) tatil edildi.Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli ilimiz genelinde devam eden ve akşam saatlerinde şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle olası risklerin önüne geçmek üzere 6 Şubat 2023 Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde (Halk Eğitim, Gençlik Spor kursları vb. dahil) eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.Sivas’ta akşam saatlerinden itibaren yağması beklenen kar nedeniyle il genelinde okullar 1 gün tatil edildi. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, soğuk hava ve kar yağışı nedeni ile yarın il genelinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki (anasınıfı-müstakil anaokulu-ilkokul-ortaokul-lise) resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.Muğla Kavaklıdere Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini ve kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını duyurdu. Kavaklıdere Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı ve gizli buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 06.02.2023 Pazartesi günü merkez ve tüm mahallelerimizde ki resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmesine, kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde aynı gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.Gaziantep’te 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gaziantep’teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" ifadelerini kullandı.Adıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi. Vali Ayhan'ın açıklamasında, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın" ifadelerine yer verildi.Diyarbakır Valisi duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildiDiyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, il genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler ve kıymetli velilerimiz, Diyarbakır'ımızda etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde; 6 Şubat Pazartesi eğitim-öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1 günlüğüne ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinlidir" ifadelerine yer verdi.Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde ise 1 gün okulların tatil edildiği duyuruldu. Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlçemizde aralıksız devam edecek olan kar yağışından ötürü öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliği düşünülerek tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerine pazartesi ve salı günleri 2 gün süre ile ara verilmiştir” dedi. Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, “Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günü, ilçemiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.Muş’ta okullar 2 gün tatil edildiMuş’ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları ile meteorolojik buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldığı belirtilerek, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü il genelinde eğitim öğretime 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” denildi.Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 72 yerleşim yerinin yolu kapanırken, okullar 2 gün tatil edildi. Varto’da akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçeye bağlı 32 köy ve 40 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle 32 köy ve 40 mezra yolunun kapandığı ve kar yağışının dinmesinin ardındaı yol açma çalışmalarının başlatılacağı bildirildi. Varto Belediyesi karla mücadele ekibi de ilçe merkezinde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede okullar 2 gün tatil edilirken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Tekin Doğan ve Ahmet Aydemir adlı vatandaşlar, karın yağmasının iyi olduğunu belirttiler.Adana'nın Aladağ, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildiAdana'nın Aladağ, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 6 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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kar tatili, okul, eğitim