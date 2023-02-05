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https://sputniknews.com.tr/20230205/israil-ordusu-gazze-semalarinda-bir-ihayi-vurdugunu-duyurdu-1066579979.html
İsrail ordusu Gazze semalarında bir İHA'yı vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu Gazze semalarında bir İHA'yı vurduğunu duyurdu
- İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze semalarında bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
israil
gazze
gazze şeridi
israil ordusu
israil ordusu (idf)
ortadoğu
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından Gazze semalarında bir İHA'nın hedef alındığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu İHA'nın vurulduğu bildirilirken, nereye düştüğü hakkında bilgi verilmedi.İsrail'in "Maariv" gazetesinde yer alan habere göre de, İsrail'in Gazze yakınlarındaki Sderot kentindeki görgü tanıkları büyük bir patlama sesi duyduklarını ifade etti.Gazze'deki Filistin direniş gruplarından ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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israil, gazze, gazze şeridi, israil ordusu, israil ordusu (idf), ortadoğu
israil, gazze, gazze şeridi, israil ordusu, israil ordusu (idf), ortadoğu

İsrail ordusu Gazze semalarında bir İHA'yı vurduğunu duyurdu

01:18 05.02.2023 (güncellendi: 01:20 05.02.2023)
© AP Photo / Alberto Pezzaliİsrail - bayrak
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
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- İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze semalarında bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından Gazze semalarında bir İHA'nın hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu İHA'nın vurulduğu bildirilirken, nereye düştüğü hakkında bilgi verilmedi.
İsrail'in "Maariv" gazetesinde yer alan habere göre de, İsrail'in Gazze yakınlarındaki Sderot kentindeki görgü tanıkları büyük bir patlama sesi duyduklarını ifade etti.
Gazze'deki Filistin direniş gruplarından ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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