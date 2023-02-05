https://sputniknews.com.tr/20230205/israil-ordusu-gazze-semalarinda-bir-ihayi-vurdugunu-duyurdu-1066579979.html

İsrail ordusu Gazze semalarında bir İHA'yı vurduğunu duyurdu

İsrail ordusu Gazze semalarında bir İHA'yı vurduğunu duyurdu

- İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze semalarında bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı. 05.02.2023, Sputnik Türkiye

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gazze şeridi

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ortadoğu

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından Gazze semalarında bir İHA'nın hedef alındığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu İHA'nın vurulduğu bildirilirken, nereye düştüğü hakkında bilgi verilmedi.İsrail'in "Maariv" gazetesinde yer alan habere göre de, İsrail'in Gazze yakınlarındaki Sderot kentindeki görgü tanıkları büyük bir patlama sesi duyduklarını ifade etti.Gazze'deki Filistin direniş gruplarından ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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israil, gazze, gazze şeridi, israil ordusu, israil ordusu (idf), ortadoğu