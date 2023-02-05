https://sputniknews.com.tr/20230205/israil-ordusu-gazze-semalarinda-bir-ihayi-vurdugunu-duyurdu-1066579979.html
İsrail ordusu Gazze semalarında bir İHA'yı vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu Gazze semalarında bir İHA'yı vurduğunu duyurdu
- İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze semalarında bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T01:18+0300
2023-02-05T01:18+0300
2023-02-05T01:20+0300
dünya
israil
gazze
gazze şeridi
israil ordusu
israil ordusu (idf)
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/1a/1043902886_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2250c86ef5ef6b8c9c624d69e054905d.jpg
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından Gazze semalarında bir İHA'nın hedef alındığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu İHA'nın vurulduğu bildirilirken, nereye düştüğü hakkında bilgi verilmedi.İsrail'in "Maariv" gazetesinde yer alan habere göre de, İsrail'in Gazze yakınlarındaki Sderot kentindeki görgü tanıkları büyük bir patlama sesi duyduklarını ifade etti.Gazze'deki Filistin direniş gruplarından ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/1a/1043902886_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_915bc3974f26e34e3cdf5d7204e69683.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, gazze, gazze şeridi, israil ordusu, israil ordusu (idf), ortadoğu
israil, gazze, gazze şeridi, israil ordusu, israil ordusu (idf), ortadoğu
İsrail ordusu Gazze semalarında bir İHA'yı vurduğunu duyurdu
01:18 05.02.2023 (güncellendi: 01:20 05.02.2023) Abone ol
- İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze semalarında bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından Gazze semalarında bir İHA'nın hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu İHA'nın vurulduğu bildirilirken, nereye düştüğü hakkında bilgi verilmedi.
İsrail'in "Maariv" gazetesinde yer alan habere göre de, İsrail'in Gazze yakınlarındaki Sderot kentindeki görgü tanıkları büyük bir patlama sesi duyduklarını ifade etti.
Gazze'deki Filistin direniş gruplarından ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.