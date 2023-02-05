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Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 20 yıl geçti
Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 20 yıl geçti
Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 20 yıl geçti. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
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Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği iddiasıyla başlatılan işgal, ülkeye sözü verilen "demokrasi" yerine sivillere büyük bedeller ödetecek siyasi ve güvenlik alanında kaos getirdi. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'in BM Güvenlik Konseyi'nde konseyi ikna etmek üzere yaptığı konuşmasında elinde bir şişe şarbon salladığı 5 Şubat 2003 tarihinin 20. yıldönümünde Sputnik, ABD'nin Irak işgaline dair infografik hazırladı.
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infografik, irak işgali, abd, инфографика
infografik, irak işgali, abd, инфографика

Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 20 yıl geçti

11:14 05.02.2023 (güncellendi: 11:45 05.02.2023)
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Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 20 yıl geçti.
Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği iddiasıyla başlatılan işgal, ülkeye sözü verilen "demokrasi" yerine sivillere büyük bedeller ödetecek siyasi ve güvenlik alanında kaos getirdi.
Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'in BM Güvenlik Konseyi'nde konseyi ikna etmek üzere yaptığı konuşmasında elinde bir şişe şarbon salladığı 5 Şubat 2003 tarihinin 20. yıldönümünde Sputnik, ABD'nin Irak işgaline dair infografik hazırladı.
İnfografik Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 20 yıl geçti - Sputnik Türkiye
İnfografik Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 20 yıl geçti - Sputnik Türkiye
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