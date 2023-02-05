https://sputniknews.com.tr/20230205/irakin-abd-ve-ingiltere-onculugundeki-koalisyon-guclerince-isgalinin-uzerinden-20-yil-gecti-1066541161.html

Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 20 yıl geçti

Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 20 yıl geçti

Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 20 yıl geçti. 05.02.2023, Sputnik Türkiye

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multimedya

infografik

irak işgali

abd

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Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği iddiasıyla başlatılan işgal, ülkeye sözü verilen "demokrasi" yerine sivillere büyük bedeller ödetecek siyasi ve güvenlik alanında kaos getirdi. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'in BM Güvenlik Konseyi'nde konseyi ikna etmek üzere yaptığı konuşmasında elinde bir şişe şarbon salladığı 5 Şubat 2003 tarihinin 20. yıldönümünde Sputnik, ABD'nin Irak işgaline dair infografik hazırladı.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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infografik, irak işgali, abd, инфографика