https://sputniknews.com.tr/20230205/irakin-abd-ve-ingiltere-onculugundeki-koalisyon-guclerince-isgalinin-uzerinden-20-yil-gecti-1066541161.html
Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 20 yıl geçti
Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 20 yıl geçti
Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 20 yıl geçti. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T11:14+0300
2023-02-05T11:14+0300
2023-02-05T11:45+0300
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infografik
irak işgali
abd
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Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği iddiasıyla başlatılan işgal, ülkeye sözü verilen "demokrasi" yerine sivillere büyük bedeller ödetecek siyasi ve güvenlik alanında kaos getirdi. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'in BM Güvenlik Konseyi'nde konseyi ikna etmek üzere yaptığı konuşmasında elinde bir şişe şarbon salladığı 5 Şubat 2003 tarihinin 20. yıldönümünde Sputnik, ABD'nin Irak işgaline dair infografik hazırladı.
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infografik, irak işgali, abd, инфографика
infografik, irak işgali, abd, инфографика
Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 20 yıl geçti
11:14 05.02.2023 (güncellendi: 11:45 05.02.2023) Abone ol
Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 20 yıl geçti.
Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği iddiasıyla başlatılan işgal, ülkeye sözü verilen "demokrasi" yerine sivillere büyük bedeller ödetecek siyasi ve güvenlik alanında kaos getirdi.
Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'in BM Güvenlik Konseyi'nde konseyi ikna etmek üzere yaptığı konuşmasında elinde bir şişe şarbon salladığı 5 Şubat 2003 tarihinin 20. yıldönümünde Sputnik, ABD'nin Irak işgaline dair infografik hazırladı.