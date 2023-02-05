https://sputniknews.com.tr/20230205/ingiltere-yasadisi-gocmenlerin-sinirdisi-edilmelerine-itiraz-yolunu-kapatacak-1066583255.html
İngiltere'den yeni göçmen karşıtı adım: Sınırdışı kararlarına itiraz edemeyecekler
İngiltere'den yeni göçmen karşıtı adım: Sınırdışı kararlarına itiraz edemeyecekler
İngiltere hükümeti, Manş Denizi üzerinden yasadışı yollarla ülkeye girenlerin sınırdışı edilmelerine itiraz yolunu kapatmayı planlıyor. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T04:01+0300
2023-02-05T04:01+0300
2023-02-05T04:03+0300
dünya
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ingiltere
göçmen
yasadışı göçmenler
manş denizi
rishi sunak
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The Times gazetesinde yer alan haberde, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın Manş Denizi üzerinden yapılan yasadışı göçle mücadele kapsamında, göçmenlerin sınırdışı edilmelerine itiraz yolunu kapatmayı ya da yalnızca sınırdışı edildikten sonra itirazda bulunmalarına izin vermeyi planladığı bildirildi.Hükümetin göçmenlerin sınırdışı edilmelerine itiraz yolunu kapatacağı yönündeki haberler hakkında yorum yapmak istemeyen İngiltere İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, hayatlarını tehlikeye atarak küçük botlarla Manş Denizi'ni geçen “kabul edilemez sayıda insanın” iltica sistemi üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.Sözcü ayrıca, önceliklerinin yasadışı sınır geçişlerinin önlenmesi olduğunu vurguladı.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Manş Denizi üzerinden yapılan düzensiz göçle mücadelenin hükümetin beş önceliği arasında yer aldığını belirtmişti.Resmi verilere göre, 2022 yılında 45 bin 756 göçmen Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye ulaştı.Yasadışı göçmenlerin Ruanda’ya gönderilme planıİngiltere'de yasadışı kalan göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması imzalanmıştı.Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti. Temyiz Mahkemesi yargıçları, 13 Haziran 2022'de, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapmıştı.AİHM de 14 Haziran'da uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.19 Aralık 2022’de İngiltere’de Yüksek Mahkeme, hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının "yasal" olduğuna karar vermiştiMahkemenin bu kararına itiraz eden bir hayır kurumunun temyiz talebi 16 Ocak’ta kabul edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230116/ingilterede-yuksek-mahkeme-gocmenleri-ruandaya-gonderme-planina-itirazi-kabul-etti-1065812862.html
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the times, ingiltere, göçmen, yasadışı göçmenler, manş denizi, rishi sunak
the times, ingiltere, göçmen, yasadışı göçmenler, manş denizi, rishi sunak
İngiltere'den yeni göçmen karşıtı adım: Sınırdışı kararlarına itiraz edemeyecekler
04:01 05.02.2023 (güncellendi: 04:03 05.02.2023) Abone ol
İngiltere hükümeti, Manş Denizi üzerinden yasadışı yollarla ülkeye girenlerin sınırdışı edilmelerine itiraz yolunu kapatmayı planlıyor.
The Times gazetesinde yer alan haberde, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın Manş Denizi üzerinden yapılan yasadışı göçle mücadele kapsamında, göçmenlerin sınırdışı edilmelerine itiraz yolunu kapatmayı ya da yalnızca sınırdışı edildikten sonra itirazda bulunmalarına izin vermeyi planladığı bildirildi.
Hükümetin göçmenlerin sınırdışı edilmelerine itiraz yolunu kapatacağı yönündeki haberler hakkında yorum yapmak istemeyen İngiltere İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, hayatlarını tehlikeye atarak küçük botlarla Manş Denizi'ni geçen “kabul edilemez sayıda insanın” iltica sistemi üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.
Sözcü ayrıca, önceliklerinin yasadışı sınır geçişlerinin önlenmesi olduğunu vurguladı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Manş Denizi üzerinden yapılan düzensiz göçle mücadelenin hükümetin beş önceliği arasında yer aldığını belirtmişti.
Resmi verilere göre, 2022 yılında 45 bin 756 göçmen Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye ulaştı.
Yasadışı göçmenlerin Ruanda’ya gönderilme planı
İngiltere'de yasadışı kalan göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması imzalanmıştı.
Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti. Temyiz Mahkemesi yargıçları, 13 Haziran 2022'de, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapmıştı.
AİHM de 14 Haziran'da uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.
19 Aralık 2022’de İngiltere’de Yüksek Mahkeme, hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının "yasal" olduğuna karar vermişti
Mahkemenin bu kararına itiraz eden bir hayır kurumunun temyiz talebi 16 Ocak’ta kabul edilmişti.