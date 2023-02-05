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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230205/ingiltere-savunma-bakanligi-ukraynali-askerler-challenger-2-tanklarini-kullanmada-ustalasiyor-1066577736.html
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı askerler Challenger 2 tanklarını kullanmada ustalaşıyor
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı askerler Challenger 2 tanklarını kullanmada ustalaşıyor
İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin Challenger 2 tanklarını kullanma konusunda ustalaştığını bildirdi. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T00:24+0300
2023-02-05T00:24+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ingiltere savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Challenger 2 tanklarını kullanmada hızla ustalaştığı belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tank mürettebatları bu hafta içinde Challenger 2'leri kullanmada hızla ustalaştı" ifadelerine yer verildi.Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Londra’nın Challenger 2 tanklarını mart sonuna kadar Ukrayna’ya teslim etmeyi planladığı, Ukraynalı askerlerin eğitiminin bu hafta başladığı bildirilmişti.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise tankların yaza kadar Ukrayna’daki cephe hattına ulaşabileceğini söylemişti.Rusya daha önce Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230203/belarus-savunma-bakanligi-ukrayna-sinirinda-tankci-tatbikati-basladi-1066547226.html
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ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi
ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi

İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı askerler Challenger 2 tanklarını kullanmada ustalaşıyor

00:24 05.02.2023
© AFP 2023
 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AFP 2023
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İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin Challenger 2 tanklarını kullanma konusunda ustalaştığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Challenger 2 tanklarını kullanmada hızla ustalaştığı belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tank mürettebatları bu hafta içinde Challenger 2'leri kullanmada hızla ustalaştı" ifadelerine yer verildi.
Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Londra’nın Challenger 2 tanklarını mart sonuna kadar Ukrayna’ya teslim etmeyi planladığı, Ukraynalı askerlerin eğitiminin bu hafta başladığı bildirilmişti.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise tankların yaza kadar Ukrayna’daki cephe hattına ulaşabileceğini söylemişti.
Rusya daha önce Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini açıklamıştı.
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
DÜNYA
Belarus Savunma Bakanlığı: Ukrayna sınırında tankçı tatbikatı başladı
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