https://sputniknews.com.tr/20230205/ingiltere-savunma-bakanligi-ukraynali-askerler-challenger-2-tanklarini-kullanmada-ustalasiyor-1066577736.html
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı askerler Challenger 2 tanklarını kullanmada ustalaşıyor
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı askerler Challenger 2 tanklarını kullanmada ustalaşıyor
İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin Challenger 2 tanklarını kullanma konusunda ustalaştığını bildirdi. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T00:24+0300
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Challenger 2 tanklarını kullanmada hızla ustalaştığı belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tank mürettebatları bu hafta içinde Challenger 2'leri kullanmada hızla ustalaştı" ifadelerine yer verildi.Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Londra’nın Challenger 2 tanklarını mart sonuna kadar Ukrayna’ya teslim etmeyi planladığı, Ukraynalı askerlerin eğitiminin bu hafta başladığı bildirilmişti.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise tankların yaza kadar Ukrayna’daki cephe hattına ulaşabileceğini söylemişti.Rusya daha önce Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230203/belarus-savunma-bakanligi-ukrayna-sinirinda-tankci-tatbikati-basladi-1066547226.html
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ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı askerler Challenger 2 tanklarını kullanmada ustalaşıyor
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İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin Challenger 2 tanklarını kullanma konusunda ustalaştığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Challenger 2 tanklarını kullanmada hızla ustalaştığı belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tank mürettebatları bu hafta içinde Challenger 2'leri kullanmada hızla ustalaştı" ifadelerine yer verildi.
Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Londra’nın Challenger 2 tanklarını mart sonuna kadar Ukrayna’ya teslim etmeyi planladığı, Ukraynalı askerlerin eğitiminin bu hafta başladığı bildirilmişti.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise tankların yaza kadar Ukrayna’daki cephe hattına ulaşabileceğini söylemişti.
Rusya daha önce Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini açıklamıştı.