İkinci el konut desteğinin kapsamı nasıl olacak?

"Şu anda orta ve ortanın altı gelir grubunun ciddi anlamda bir gayrimenkul alma ihtiyacı var. İkinci el ile ilgili talep çok yoğun bir şekilde. Bu açıklanacak proje herkesi kapsayacak. Belirli şartlarla olmayacaksa o zaman gerçekten pazarda insanların ihtiyaçları karşılanır diye düşünüyorum. Yüzde 20 peşinat verilecekse, belki peşinatta üç dört yıl vadeli, ayrı bir kredi. Diğer uzun vadeli de ayrı bir kredi modeliyle böyle bir şey uygulanabilir."