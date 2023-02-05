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https://sputniknews.com.tr/20230205/ikinci-el-konut-desteginin-kapsami-nasil-olacak-1066581612.html
İkinci el konut desteğinin kapsamı nasıl olacak?
İkinci el konut desteğinin kapsamı nasıl olacak?
İkinci el konutlarla ilgili destek paketi üzerindeki çalışma sürüyor. Öncelik ilk evini alacak vatandaşların olacak. Çalışmanın detaylarının bu ay içerisinde... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T02:50+0300
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ekonomi
konut
emlak
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci el konutlara ilişkin yaptığı açıklamada, "İkinci el konutlarla ilgili destek için bir çalışma yapılacak, proje planlama aşaması devam diyor. Somutlaşınca paylaşacağız. Önceliği ilk evini alacak vatandaşlarımıza, yeni konut arzına veriyoruz. Yeni konut arzını artırarak üretim ve istihdamı artırmak istiyoruz" dedi.Sektör temsilcileri, yapılacak çalışmada yelpazelenen geniş tutulmasını bekleniyor. Ayrıca sektör temsilcilleri, ikinci el konutlar için yapılacak kampanyada finansman erişiminin kolaylaştırılmasını da bekliyor.'İkinci el ile ilgili talep çok yoğun'Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde buluan Gayrimenkul Sektör Temsilcisi Gökhan Taş, şunları söyledi: İkinci el konutlara yönelik çalışmanın detaylarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
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konut, emlak, recep tayyip erdoğan
konut, emlak, recep tayyip erdoğan

İkinci el konut desteğinin kapsamı nasıl olacak?

02:50 05.02.2023
© AAGayrimenkul, ev, bina, konut
Gayrimenkul, ev, bina, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AA
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İkinci el konutlarla ilgili destek paketi üzerindeki çalışma sürüyor. Öncelik ilk evini alacak vatandaşların olacak. Çalışmanın detaylarının bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci el konutlara ilişkin yaptığı açıklamada, "İkinci el konutlarla ilgili destek için bir çalışma yapılacak, proje planlama aşaması devam diyor. Somutlaşınca paylaşacağız. Önceliği ilk evini alacak vatandaşlarımıza, yeni konut arzına veriyoruz. Yeni konut arzını artırarak üretim ve istihdamı artırmak istiyoruz" dedi.
Sektör temsilcileri, yapılacak çalışmada yelpazelenen geniş tutulmasını bekleniyor. Ayrıca sektör temsilcilleri, ikinci el konutlar için yapılacak kampanyada finansman erişiminin kolaylaştırılmasını da bekliyor.

'İkinci el ile ilgili talep çok yoğun'

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde buluan Gayrimenkul Sektör Temsilcisi Gökhan Taş, şunları söyledi:
"Şu anda orta ve ortanın altı gelir grubunun ciddi anlamda bir gayrimenkul alma ihtiyacı var. İkinci el ile ilgili talep çok yoğun bir şekilde. Bu açıklanacak proje herkesi kapsayacak. Belirli şartlarla olmayacaksa o zaman gerçekten pazarda insanların ihtiyaçları karşılanır diye düşünüyorum. Yüzde 20 peşinat verilecekse, belki peşinatta üç dört yıl vadeli, ayrı bir kredi. Diğer uzun vadeli de ayrı bir kredi modeliyle böyle bir şey uygulanabilir."
İkinci el konutlara yönelik çalışmanın detaylarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
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