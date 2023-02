İçişleri Bakanı Soylu: Akşener ile Doğru Yol'da siyaset yaptım, biz ona hiç güvenmezdik

https://sputniknews.com.tr/20230205/icisleri-bakani-soylu-aksener-ile-dogru-yolda-siyaset-yaptim-biz-ona-hic-guvenmezdik-1066583942.html

İçişleri Bakanı Soylu, İYİ Parti lideri Akşener ile daha önce siyaset yaptığını belirterek " "Doğru Yol'da siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. Doğru... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Atatürk Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin on yıllardır büyük badirelerle karşılaştığını, ekonomik saldırılara maruz kaldığını söyledi.Ülkenin etrafının "ateş çemberi"ne çevrildiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Türkiye'ye önce 2023, daha sonra 2053 ve 2071 hedeflerini gösterdiğini kaydeden Soylu, şimdi "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun hayata geçirildiğini belirtti.'Amerika'nın da Avrupa'nın da tahammül edemediği budur'Ülkede son yıllarda sağlıktan eğitime, savunmadan ulaşıma kadar her alanda büyük başarılara ve hizmetlere imza atıldığını kaydeden Soylu, Türkiye'nin kendi SİHA'sını ve İHA'sını ürettiğini hatırlattı.Türkiye'de dağlardan terörün temizlendiğini ifade eden Soylu, "Menderes yitiğimizdi, onu Recep Tayyip Erdoğan'da bulduk" ifadelerini kullandı.Küçüklüğünde dedesiyle İstanbul'daki camilere gittiğini belirterek, Ayasofya ile ilgili anısını anlatan Soylu, şöyle devam etti:'Bunlar çürük domates'CHP'nin Türk askerinin teröre müdahale etmesini engellemek amacıyla tezkereye "hayır" oyu verdiğini söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:Bakan Soylu, Türk polisi, jandarması, Mehmetçik adına Kılıçdaroğlu'nu millete şikayet ettiğini kaydederek, "Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Cari açığı kapatmak için Türk devleti polisiyle, jandarmasıyla beraber, askeriyle beraber uyuşturucu ticareti yapıyor.' Yazıklar olsun. Neyin intikamını alıyor biliyor musunuz? Dağları tertemiz yaptık ya, PKK'yı bitiriyoruz ya. Onun intikamını almaya çalışıyor. Yazıklar olsun. Geçen günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret ediyor. Yazıklar olsun" diye konuştu.Altılı Masa'ya eleştirilerini sürdüren Soylu, şu görüşleri dile getirdi:'Hiç güvenilmez'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile daha önce siyaset yaptığını hatırlatan Soylu, "Doğru Yol'da siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. Doğru Yol'da Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti'ye geldi, orada da Tayyip Erdoğan'ı sattı 1 günde. Sonra MHP'ye gitti Devlet Bahçeli'ye. Bir günde Milliyetçi Hareket Partisi'ni sattı. Şimdi de Altılı Masa'yı devir devir döndürüyor. Hangi gün satacağım diye bekliyor. Hiç güvenilmez" diye konuştu.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Fransa'da öldürülen PKK'lılar için başsağlığı dilediğini kaydeden Soylu, "Yazıklar olsun. Bunlar sinsi sinsi durmuşlar, Avrupa'nın, Amerika'nın adamları. Bunlara ben Amerika'nın çocukları diyorum da çok kızıyorlar. Burada Adnan Menderes diyarından, efeler diyarından söylüyorum. Bu Amerika'nın çocuklarına 14 Mayıs'ta haddini bildirecek misiniz?" diye sordu.'Erdoğan'la telefonla konuşup 'Tebrik etmek istiyorum' diye diz çökecekler'Terörün temizlendiğini, Gabar Dağı'nda petrol bulunduğunu, Türkiye'nin bambaşka sulara yelken açtığını anlatan Soylu, Recep Tayyip Erdoğan'a atılan her oyun Menderes'i asanlara da astıranlara da "Osmanlı tokadı" yapıştırmak anlamına geldiğini ifade etti.Recep Tayyip Erdoğan'ın "insanlığın ümidi ve sevgilisi" olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

