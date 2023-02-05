https://sputniknews.com.tr/20230205/goc-idaresi-baskanligi-son-bir-haftada-2-bin-281-duzensiz-gocmen-yakalandi-1066577427.html

Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı

Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye genelinde 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 2 bin 281 yasadışı göçmen yakalandı, 2 bin 440 yasadışı göçmen sınır dışı edildi. 05.02.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

yasa dışı

yasa dışı göçmen

göçmen

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 27 Ocak-2 Şubat haftasında 638'i Afganistan, 67'si Pakistan, 1576'sı diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 281 ysadışı göçmen yakalandı.Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 837'si Afganistan, 283'i Pakistan, 1320'si diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 440 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen yasadışı göçmen sayısı ise 11 bin 11 oldu.Aynı dönemde 5 bin 98 yasadışı göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 756'sı Afganistan, 3 bin 456'sı Pakistan ve 11 bin 369'u diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 581 yasadışı göçmen kalıyor.Terke davet kapsamında işlemleri devam eden yasadışı göçmen sayısı ise 504 olarak kayıtlara geçti.

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türkiye, yasa dışı, yasa dışı göçmen, göçmen