https://sputniknews.com.tr/20230205/goc-idaresi-baskanligi-son-bir-haftada-2-bin-281-duzensiz-gocmen-yakalandi-1066577427.html
Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı
Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı
Türkiye genelinde 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 2 bin 281 yasadışı göçmen yakalandı, 2 bin 440 yasadışı göçmen sınır dışı edildi. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T00:18+0300
2023-02-05T00:18+0300
2023-02-05T00:20+0300
türkiye
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yasa dışı
yasa dışı göçmen
göçmen
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 27 Ocak-2 Şubat haftasında 638'i Afganistan, 67'si Pakistan, 1576'sı diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 281 ysadışı göçmen yakalandı.Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 837'si Afganistan, 283'i Pakistan, 1320'si diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 440 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen yasadışı göçmen sayısı ise 11 bin 11 oldu.Aynı dönemde 5 bin 98 yasadışı göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 756'sı Afganistan, 3 bin 456'sı Pakistan ve 11 bin 369'u diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 581 yasadışı göçmen kalıyor.Terke davet kapsamında işlemleri devam eden yasadışı göçmen sayısı ise 504 olarak kayıtlara geçti.
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Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı
00:18 05.02.2023 (güncellendi: 00:20 05.02.2023) Abone ol
Türkiye genelinde 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 2 bin 281 yasadışı göçmen yakalandı, 2 bin 440 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 27 Ocak-2 Şubat haftasında 638'i Afganistan, 67'si Pakistan, 1576'sı diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 281 ysadışı göçmen yakalandı.
Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 837'si Afganistan, 283'i Pakistan, 1320'si diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 440 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.
Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen yasadışı göçmen sayısı ise 11 bin 11 oldu.
Aynı dönemde 5 bin 98 yasadışı göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 756'sı Afganistan, 3 bin 456'sı Pakistan ve 11 bin 369'u diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 581 yasadışı göçmen kalıyor.
Terke davet kapsamında işlemleri devam eden yasadışı göçmen sayısı ise 504 olarak kayıtlara geçti.