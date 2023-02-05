Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230205/goc-idaresi-baskanligi-son-bir-haftada-2-bin-281-duzensiz-gocmen-yakalandi-1066577427.html
Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı
Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı
Türkiye genelinde 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 2 bin 281 yasadışı göçmen yakalandı, 2 bin 440 yasadışı göçmen sınır dışı edildi. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T00:18+0300
2023-02-05T00:20+0300
türkiye
türkiye
yasa dışı
yasa dışı göçmen
göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065534138_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c94432bf7bb3f0b98fa7e874b099aa5d.jpg
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 27 Ocak-2 Şubat haftasında 638'i Afganistan, 67'si Pakistan, 1576'sı diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 281 ysadışı göçmen yakalandı.Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 837'si Afganistan, 283'i Pakistan, 1320'si diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 440 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen yasadışı göçmen sayısı ise 11 bin 11 oldu.Aynı dönemde 5 bin 98 yasadışı göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 756'sı Afganistan, 3 bin 456'sı Pakistan ve 11 bin 369'u diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 581 yasadışı göçmen kalıyor.Terke davet kapsamında işlemleri devam eden yasadışı göçmen sayısı ise 504 olarak kayıtlara geçti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065534138_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_77d967ca53cc5ae4e48f1d062f84ad2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, yasa dışı, yasa dışı göçmen, göçmen
türkiye, yasa dışı, yasa dışı göçmen, göçmen

Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı

00:18 05.02.2023 (güncellendi: 00:20 05.02.2023)
© AA / İlhami ErkılıçTürkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AA / İlhami Erkılıç
Abone olTelegram
Türkiye genelinde 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 2 bin 281 yasadışı göçmen yakalandı, 2 bin 440 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 27 Ocak-2 Şubat haftasında 638'i Afganistan, 67'si Pakistan, 1576'sı diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 281 ysadışı göçmen yakalandı.
Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 837'si Afganistan, 283'i Pakistan, 1320'si diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 440 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.
Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen yasadışı göçmen sayısı ise 11 bin 11 oldu.
Aynı dönemde 5 bin 98 yasadışı göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 756'sı Afganistan, 3 bin 456'sı Pakistan ve 11 bin 369'u diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 581 yasadışı göçmen kalıyor.
Terke davet kapsamında işlemleri devam eden yasadışı göçmen sayısı ise 504 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала