https://sputniknews.com.tr/20230205/fotograf-cektirmek-isterken-ruzgarin-siddetiyle-denize-dustu-arama-calismalari-suruyor--1066607065.html

Fotoğraf çektirmek isterken rüzgarın şiddetiyle denize düştü: Arama çalışmaları sürüyor

Fotoğraf çektirmek isterken rüzgarın şiddetiyle denize düştü: Arama çalışmaları sürüyor

Sarıyer’de sahil kenarında 4 arkadaş selfie çekerken ayağı kayan Recep Solmaz denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T23:58+0300

2023-02-05T23:58+0300

2023-02-06T00:00+0300

selfie

türkiye

sarıyer

deniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051852605_0:2:615:348_1920x0_80_0_0_ac38cf4dfeda7435c98788c50baad0d6.jpg

Sarıyer ilçesi Rumeli Hisarı’nda saat 21.39’da sahilde yürüyen 4 arkadaş selfie çekmek istedi. Fotoğraf için arkalarını sahile dönen 4 arkadaştan 25 yaşındaki Recep Solmaz şiddetli rüzgar ve zeminin kaygan olması nedeniyle ayağı kayarak denize düştü. Recep Solmaz, dalgalı olan denizde kısa sürede sürüklenerek kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sahil Güvenlik ekipleri, güvenlik botuyla denizde arama yaparken asayiş ekipleri ise sahil kenarında güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir duruma karşı hazırda bekledi. Öte yandan Recep Solmaz'ın yanında olan 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen Sahil Güvenlik botuyla arama çalışmalarını sürdürürken, Recep Solmaz'ın yakınları da endişeli bir şekilde bekliyor.

türkiye

sarıyer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

selfie, sarıyer, deniz