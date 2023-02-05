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Fotoğraf çektirmek isterken rüzgarın şiddetiyle denize düştü: Arama çalışmaları sürüyor
Fotoğraf çektirmek isterken rüzgarın şiddetiyle denize düştü: Arama çalışmaları sürüyor
Sarıyer’de sahil kenarında 4 arkadaş selfie çekerken ayağı kayan Recep Solmaz denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
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selfie
türkiye
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deniz
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Sarıyer ilçesi Rumeli Hisarı’nda saat 21.39’da sahilde yürüyen 4 arkadaş selfie çekmek istedi. Fotoğraf için arkalarını sahile dönen 4 arkadaştan 25 yaşındaki Recep Solmaz şiddetli rüzgar ve zeminin kaygan olması nedeniyle ayağı kayarak denize düştü. Recep Solmaz, dalgalı olan denizde kısa sürede sürüklenerek kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sahil Güvenlik ekipleri, güvenlik botuyla denizde arama yaparken asayiş ekipleri ise sahil kenarında güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir duruma karşı hazırda bekledi. Öte yandan Recep Solmaz'ın yanında olan 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen Sahil Güvenlik botuyla arama çalışmalarını sürdürürken, Recep Solmaz'ın yakınları da endişeli bir şekilde bekliyor.
türkiye
sarıyer
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selfie, sarıyer, deniz
selfie, sarıyer, deniz

Fotoğraf çektirmek isterken rüzgarın şiddetiyle denize düştü: Arama çalışmaları sürüyor

23:58 05.02.2023 (güncellendi: 00:00 06.02.2023)
© İHAPolis olay yeri
Polis olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© İHA
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Sarıyer’de sahil kenarında 4 arkadaş selfie çekerken ayağı kayan Recep Solmaz denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin arama çalışmaları sürerken sağlık ekipleri hazırda bekliyor.
Sarıyer ilçesi Rumeli Hisarı’nda saat 21.39’da sahilde yürüyen 4 arkadaş selfie çekmek istedi. Fotoğraf için arkalarını sahile dönen 4 arkadaştan 25 yaşındaki Recep Solmaz şiddetli rüzgar ve zeminin kaygan olması nedeniyle ayağı kayarak denize düştü.
Recep Solmaz, dalgalı olan denizde kısa sürede sürüklenerek kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, güvenlik botuyla denizde arama yaparken asayiş ekipleri ise sahil kenarında güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir duruma karşı hazırda bekledi.

Öte yandan Recep Solmaz'ın yanında olan 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen Sahil Güvenlik botuyla arama çalışmalarını sürdürürken, Recep Solmaz'ın yakınları da endişeli bir şekilde bekliyor.
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