https://sputniknews.com.tr/20230205/fotograf-cektirmek-isterken-ruzgarin-siddetiyle-denize-dustu-arama-calismalari-suruyor--1066607065.html
Fotoğraf çektirmek isterken rüzgarın şiddetiyle denize düştü: Arama çalışmaları sürüyor
Fotoğraf çektirmek isterken rüzgarın şiddetiyle denize düştü: Arama çalışmaları sürüyor
Sarıyer’de sahil kenarında 4 arkadaş selfie çekerken ayağı kayan Recep Solmaz denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T23:58+0300
2023-02-05T23:58+0300
2023-02-06T00:00+0300
selfie
türkiye
sarıyer
deniz
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Sarıyer ilçesi Rumeli Hisarı’nda saat 21.39’da sahilde yürüyen 4 arkadaş selfie çekmek istedi. Fotoğraf için arkalarını sahile dönen 4 arkadaştan 25 yaşındaki Recep Solmaz şiddetli rüzgar ve zeminin kaygan olması nedeniyle ayağı kayarak denize düştü. Recep Solmaz, dalgalı olan denizde kısa sürede sürüklenerek kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sahil Güvenlik ekipleri, güvenlik botuyla denizde arama yaparken asayiş ekipleri ise sahil kenarında güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir duruma karşı hazırda bekledi. Öte yandan Recep Solmaz'ın yanında olan 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen Sahil Güvenlik botuyla arama çalışmalarını sürdürürken, Recep Solmaz'ın yakınları da endişeli bir şekilde bekliyor.
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selfie, sarıyer, deniz
Fotoğraf çektirmek isterken rüzgarın şiddetiyle denize düştü: Arama çalışmaları sürüyor
23:58 05.02.2023 (güncellendi: 00:00 06.02.2023) Abone ol
Sarıyer’de sahil kenarında 4 arkadaş selfie çekerken ayağı kayan Recep Solmaz denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin arama çalışmaları sürerken sağlık ekipleri hazırda bekliyor.
Sarıyer ilçesi Rumeli Hisarı’nda saat 21.39’da sahilde yürüyen 4 arkadaş selfie çekmek istedi. Fotoğraf için arkalarını sahile dönen 4 arkadaştan 25 yaşındaki Recep Solmaz şiddetli rüzgar ve zeminin kaygan olması nedeniyle ayağı kayarak denize düştü.
Recep Solmaz, dalgalı olan denizde kısa sürede sürüklenerek kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, güvenlik botuyla denizde arama yaparken asayiş ekipleri ise sahil kenarında güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir duruma karşı hazırda bekledi.
Öte yandan Recep Solmaz'ın yanında olan 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen Sahil Güvenlik botuyla arama çalışmalarını sürdürürken, Recep Solmaz'ın yakınları da endişeli bir şekilde bekliyor.