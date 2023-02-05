https://sputniknews.com.tr/20230205/donetsk-lideri-pusilin-rus-gucleri-ugledara-yaklasiyor-1066581116.html
Donetsk lideri Puşilin: Rus güçleri Ugledar’a yaklaşıyor
Donetsk lideri Puşilin: Rus güçleri Ugledar’a yaklaşıyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rus ordu birliklerinin Ugledar kentine yaklaştıklarını, Ukrayna ordusunun o bölgeye destek güç... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T02:21+0300
2023-02-05T02:21+0300
2023-02-05T02:21+0300
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ukrayna krizi
denis puşilin
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DHC Başkan Vekili Puşilin, Telegram kanalından yaptığı videolu paylaşımda Rus ordu birliklerinin Ugledar kentine yaklaştıklarını, Ukrayna ordusunun o bölgeye destek güç gönderdiğini belirtti.“Ugledar etrafındaki yazlık evler bölgesi güney, güneybatı yönlerinden ve hatta batı yönünden artık kontrolümüz altında ve birliklerimiz Ugledar'ın içini özgürleştirmeye devam ediyor” diyen Puşilin, bununla birlikte Kiev’in orada konuşlanmış birlikleri takviye etmesi için bölgeye bir deniz tugayı aktarması nedeniyle zorlukların devam ettiğini kaydetti.DHC lideri, biraz gecikmeli olsa da Rus ordusunun buradaki görevlerini başarıyla yerine getireceğine olan güvenini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230205/ingiltere-savunma-bakanligi-ukraynali-askerler-challenger-2-tanklarini-kullanmada-ustalasiyor-1066577736.html
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donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, ukrayna krizi, denis puşilin
Donetsk lideri Puşilin: Rus güçleri Ugledar’a yaklaşıyor
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rus ordu birliklerinin Ugledar kentine yaklaştıklarını, Ukrayna ordusunun o bölgeye destek güç gönderdiğini bildirdi.
DHC Başkan Vekili Puşilin, Telegram kanalından yaptığı videolu paylaşımda Rus ordu birliklerinin Ugledar kentine yaklaştıklarını, Ukrayna ordusunun o bölgeye destek güç gönderdiğini belirtti.
“Ugledar etrafındaki yazlık evler bölgesi güney, güneybatı yönlerinden ve hatta batı yönünden artık kontrolümüz altında ve birliklerimiz Ugledar'ın içini özgürleştirmeye devam ediyor” diyen Puşilin, bununla birlikte Kiev’in orada konuşlanmış birlikleri takviye etmesi için bölgeye bir deniz tugayı aktarması nedeniyle zorlukların devam ettiğini kaydetti.
DHC lideri, biraz gecikmeli olsa da Rus ordusunun buradaki görevlerini başarıyla yerine getireceğine olan güvenini dile getirdi.