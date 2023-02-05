Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230205/donetsk-lideri-pusilin-rus-gucleri-ugledara-yaklasiyor-1066581116.html
Donetsk lideri Puşilin: Rus güçleri Ugledar’a yaklaşıyor
Donetsk lideri Puşilin: Rus güçleri Ugledar’a yaklaşıyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rus ordu birliklerinin Ugledar kentine yaklaştıklarını, Ukrayna ordusunun o bölgeye destek güç... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T02:21+0300
2023-02-05T02:21+0300
ukrayna krizi
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ukrayna
ukrayna krizi
denis puşilin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061389177_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6db9d580c2cb853a1eeae8f43bdee022.jpg
DHC Başkan Vekili Puşilin, Telegram kanalından yaptığı videolu paylaşımda Rus ordu birliklerinin Ugledar kentine yaklaştıklarını, Ukrayna ordusunun o bölgeye destek güç gönderdiğini belirtti.“Ugledar etrafındaki yazlık evler bölgesi güney, güneybatı yönlerinden ve hatta batı yönünden artık kontrolümüz altında ve birliklerimiz Ugledar'ın içini özgürleştirmeye devam ediyor” diyen Puşilin, bununla birlikte Kiev’in orada konuşlanmış birlikleri takviye etmesi için bölgeye bir deniz tugayı aktarması nedeniyle zorlukların devam ettiğini kaydetti.DHC lideri, biraz gecikmeli olsa da Rus ordusunun buradaki görevlerini başarıyla yerine getireceğine olan güvenini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230205/ingiltere-savunma-bakanligi-ukraynali-askerler-challenger-2-tanklarini-kullanmada-ustalasiyor-1066577736.html
donetsk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061389177_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_618f07c9bd394754b2dae029359ea669.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, ukrayna krizi, denis puşilin
donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, ukrayna krizi, denis puşilin

Donetsk lideri Puşilin: Rus güçleri Ugledar’a yaklaşıyor

02:21 05.02.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rus ordu birliklerinin Ugledar kentine yaklaştıklarını, Ukrayna ordusunun o bölgeye destek güç gönderdiğini bildirdi.
DHC Başkan Vekili Puşilin, Telegram kanalından yaptığı videolu paylaşımda Rus ordu birliklerinin Ugledar kentine yaklaştıklarını, Ukrayna ordusunun o bölgeye destek güç gönderdiğini belirtti.
“Ugledar etrafındaki yazlık evler bölgesi güney, güneybatı yönlerinden ve hatta batı yönünden artık kontrolümüz altında ve birliklerimiz Ugledar'ın içini özgürleştirmeye devam ediyor” diyen Puşilin, bununla birlikte Kiev’in orada konuşlanmış birlikleri takviye etmesi için bölgeye bir deniz tugayı aktarması nedeniyle zorlukların devam ettiğini kaydetti.
DHC lideri, biraz gecikmeli olsa da Rus ordusunun buradaki görevlerini başarıyla yerine getireceğine olan güvenini dile getirdi.
- Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
Ukrayna krizi
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı askerler Challenger 2 tanklarını kullanmada ustalaşıyor
00:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала