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https://sputniknews.com.tr/20230205/diyarbakirda-kar-yagisi-halayla-karsilandi-1066580878.html
Diyarbakır’da kar yağışı halayla karşılandı
Diyarbakır’da kar yağışı halayla karşılandı
Diyarbakır’da kar yağışının etkili olması sonrasında vatandaşlar halay çekerek kutlama yaptı. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
diyarbakır
bağlar
kar
kar yağışı
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde vatandaşlar karın gelişini halayla karşıladı. Müzik açıp oynayan vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken, çevredekiler cep telefonu kamerasına bu anları kaydetti.
türkiye
diyarbakır
bağlar
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diyarbakır, bağlar, kar, kar yağışı
diyarbakır, bağlar, kar, kar yağışı

Diyarbakır’da kar yağışı halayla karşılandı

02:03 05.02.2023 (güncellendi: 02:06 05.02.2023)
© İHA / MURAT BAŞALDiyarbakırlılar kar yağışını halayla karşıladı.
Diyarbakırlılar kar yağışını halayla karşıladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© İHA / MURAT BAŞAL
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Diyarbakır’da kar yağışının etkili olması sonrasında vatandaşlar halay çekerek kutlama yaptı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde vatandaşlar karın gelişini halayla karşıladı.
Müzik açıp oynayan vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken, çevredekiler cep telefonu kamerasına bu anları kaydetti.
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