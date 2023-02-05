https://sputniknews.com.tr/20230205/diyarbakirda-kar-yagisi-halayla-karsilandi-1066580878.html
Diyarbakır’da kar yağışı halayla karşılandı
Diyarbakır’da kar yağışı halayla karşılandı
Diyarbakır’da kar yağışının etkili olması sonrasında vatandaşlar halay çekerek kutlama yaptı. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T02:03+0300
2023-02-05T02:03+0300
2023-02-05T02:06+0300
türkiye
diyarbakır
bağlar
kar
kar yağışı
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde vatandaşlar karın gelişini halayla karşıladı. Müzik açıp oynayan vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken, çevredekiler cep telefonu kamerasına bu anları kaydetti.
türkiye
diyarbakır
bağlar
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diyarbakır, bağlar, kar, kar yağışı
diyarbakır, bağlar, kar, kar yağışı
Diyarbakır’da kar yağışı halayla karşılandı
02:03 05.02.2023 (güncellendi: 02:06 05.02.2023) Abone ol
Diyarbakır’da kar yağışının etkili olması sonrasında vatandaşlar halay çekerek kutlama yaptı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde vatandaşlar karın gelişini halayla karşıladı.
Müzik açıp oynayan vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken, çevredekiler cep telefonu kamerasına bu anları kaydetti.