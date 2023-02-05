https://sputniknews.com.tr/20230205/diyarbakir-valisi-duyurdu-okullar-1-gun-tatil-edildi-1066595071.html
Diyarbakır Valisi duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi
Diyarbakır Valisi duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi
Diyarbakır Valisi Su, il genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T16:01+0300
2023-02-05T16:01+0300
2023-02-05T16:14+0300
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Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.Vali Su, "Sevgili öğrenciler ve kıymetli velilerimiz, Diyarbakır'ımızda etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde; 6 Şubat Pazartesi eğitim-öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1 günlüğüne ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinlidir" ifadelerine yer verdi.Bitlis'te kent merkezi ve 4 ilçede okullara 1 günlük kar tatiliÖte yandan, Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan ilçelerinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230205/1066591014.html
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diyarbakır, okul, tatil, bitlis
Diyarbakır Valisi duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi
16:01 05.02.2023 (güncellendi: 16:14 05.02.2023) Abone ol
Diyarbakır Valisi Su, il genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.
Vali Su, "Sevgili öğrenciler ve kıymetli velilerimiz, Diyarbakır'ımızda etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde; 6 Şubat Pazartesi eğitim-öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1 günlüğüne ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinlidir" ifadelerine yer verdi.
Bitlis'te kent merkezi ve 4 ilçede okullara 1 günlük kar tatili
Öte yandan, Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan ilçelerinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.