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Bursa'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Bursa'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Bursa’da yağış sebebiyle kayganlaşan otoyolda 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T14:22+0300
2023-02-05T14:25+0300
bursa
zincirleme
trafik kazası
afad
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Bursa’da sabah 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında İstanbul istikametine giden 4 araç kazaya karıştı.Kazada olay yerinde 4 kişi hayatı kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralıları ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastaneler sevk edildi.Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi cenaze araçları ile Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Ayrıca, kazanın olduğu bölgede trafikte uzun kuyruklar oluştu.Olayla ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
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bursa, zincirleme, trafik kazası, afad
bursa, zincirleme, trafik kazası, afad

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

14:22 05.02.2023 (güncellendi: 14:25 05.02.2023)
© İHABursa'da zincirleme trafik kazası
Bursa'da zincirleme trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© İHA
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Bursa’da yağış sebebiyle kayganlaşan otoyolda 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Bursa’da sabah 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında İstanbul istikametine giden 4 araç kazaya karıştı.
Kazada olay yerinde 4 kişi hayatı kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralıları ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastaneler sevk edildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi cenaze araçları ile Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Ayrıca, kazanın olduğu bölgede trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
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