https://sputniknews.com.tr/20230205/bursada-zincirleme-trafik-kazasi-4-olu-7-yarali-1066592465.html

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

Bursa’da yağış sebebiyle kayganlaşan otoyolda 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T14:22+0300

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bursa

zincirleme

trafik kazası

afad

türkiye

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Bursa’da sabah 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında İstanbul istikametine giden 4 araç kazaya karıştı.Kazada olay yerinde 4 kişi hayatı kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralıları ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastaneler sevk edildi.Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi cenaze araçları ile Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Ayrıca, kazanın olduğu bölgede trafikte uzun kuyruklar oluştu.Olayla ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

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