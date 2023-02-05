https://sputniknews.com.tr/20230205/bakan-nebati-bu-millete-faizi-artirarak-geliyorum-diyorsan-kusura-bakma-1066583651.html

Bakan Nebati: Bu millete 'Faizi artırarak geliyorum' diyorsan kusura bakma

Bakan Nebati: Bu millete 'Faizi artırarak geliyorum' diyorsan kusura bakma

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçime hazır olduklarını belirterek, "Soruyorum buradan, Altılı Masa'nın ekonomi kurmaylarına, 2 yılda enflasyonu... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

nureddin nebati

faiz

altılı masa

enflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı kapsamında geldiği Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşlara seslendi.'Faizi artıracak mısın, artırmayacak mısın?'Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletin sesini duyan, milletin taleplerini yerine getiren bir hizmet politikası yürüttüklerini aktardı.Seçime hazır olduklarını da belirten Nebati, şöyle konuştu:Bakan Nebati, AK Parti'nin yüksek faiz ve maliyetle değil, büyümeyle yoluna devam edeceğini söyledi.

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nureddin nebati, faiz, altılı masa, enflasyon