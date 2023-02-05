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https://sputniknews.com.tr/20230205/bakan-nebati-bu-millete-faizi-artirarak-geliyorum-diyorsan-kusura-bakma-1066583651.html
Bakan Nebati: Bu millete 'Faizi artırarak geliyorum' diyorsan kusura bakma
Bakan Nebati: Bu millete 'Faizi artırarak geliyorum' diyorsan kusura bakma
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçime hazır olduklarını belirterek, "Soruyorum buradan, Altılı Masa'nın ekonomi kurmaylarına, 2 yılda enflasyonu... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
nureddin nebati
faiz
altılı masa
enflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı kapsamında geldiği Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşlara seslendi.'Faizi artıracak mısın, artırmayacak mısın?'Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletin sesini duyan, milletin taleplerini yerine getiren bir hizmet politikası yürüttüklerini aktardı.Seçime hazır olduklarını da belirten Nebati, şöyle konuştu:Bakan Nebati, AK Parti'nin yüksek faiz ve maliyetle değil, büyümeyle yoluna devam edeceğini söyledi.
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nureddin nebati, faiz, altılı masa, enflasyon
nureddin nebati, faiz, altılı masa, enflasyon

Bakan Nebati: Bu millete 'Faizi artırarak geliyorum' diyorsan kusura bakma

04:18 05.02.2023 (güncellendi: 04:23 05.02.2023)
© Twitter Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçime hazır olduklarını belirterek, "Soruyorum buradan, Altılı Masa'nın ekonomi kurmaylarına, 2 yılda enflasyonu düşüreceksin değil mi? Net bir soru soruyorum faizi artıracak mısın, artırmayacak mısın? Bu millete 'Faizi artırarak geliyorum' diyorsan kusura bakma" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı kapsamında geldiği Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşlara seslendi.

'Faizi artıracak mısın, artırmayacak mısın?'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletin sesini duyan, milletin taleplerini yerine getiren bir hizmet politikası yürüttüklerini aktardı.
Seçime hazır olduklarını da belirten Nebati, şöyle konuştu:
"Bizler hazırız, sandıklar da hazır, rakamlarımız da hazır. Bak dillerini yuttular. Soruyorum buradan, Altılı Masa'nın ekonomi kurmaylarına, 2 yılda enflasyonu düşüreceksin değil mi? Net bir soru soruyorum faizi artıracak mısın, artırmayacak mısın? Bu millete 'Faizi artırarak geliyorum' diyorsan kusura bakma."
Bakan Nebati, AK Parti'nin yüksek faiz ve maliyetle değil, büyümeyle yoluna devam edeceğini söyledi.
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