https://sputniknews.com.tr/20230205/bahceliden-kilicdarogluna-gelecegi-varsa-gorecegi-de-var-diyerek-meydan-okuyoruz-1066599769.html

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyoruz

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyoruz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik "İyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış olacak ki film repliklerinden kendisine slogan... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T17:51+0300

2023-02-05T17:51+0300

2023-02-05T17:56+0300

devlet bahçeli

politika

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanlığı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantıları kapsamında düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmaya, Balkanlar'da yaşayan herkesi selamlayarak başladı ve Namık Kemal'i yad etti."14 Mayıs seçimleri münasebetiyle sandığa gidiyor muyuz ? Türkiye'nin ve Türk milletinin tarafında duruyor muyuz ? Yaklaşık bir asır evvel Balkan Dağları'nda dolaşan ve silahlarından Müslüman Türk kanı damlayan çeteler gibi çevremizde dolaşan zalimlere karşı saf saf toplanıp, hep birlikte direniyor muyuz?" diye soran Bahçeli, aldığı olumlu karşılık üzerine "İşte Tekirdağ, işte vatan sevdası, işte bayrağına aşık millet evlatları, size de bu yakışırdı. Sizden de bu beklenirdi. Niyazım odur ki azınız çok, eksiğiniz tamam olsun" ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:Bahçeli, yüzüncü yıl dönümü idrak edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürünün oluşturduğunu ifade etti.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesinin omurgasını milli egemenliğin oluşturduğunu, egemenliğin ise kayıtsız ve şartsız büyük Türk milletine ait olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:'Kılıçdaroğlu sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir'Bahçeli CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "İyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış olacak ki film repliklerinden kendisine slogan üretecek kadar ucuzlamıştır. 'Ben Kemal geliyorum.' diyor. Bu Kılıçdaroğlu sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Türk sinemasının duayen ismi merhum Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı Hınç isimli filmden aşırdığı bir sözü kendisine uyarlayan Kılıçdaroğlu gelse ne yazar gelmese ne yazar? 'Ben Kemalim' diyorsa biz de Türk milliyetçisiyiz diyoruz. Kendisine geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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devlet bahçeli, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı