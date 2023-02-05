https://sputniknews.com.tr/20230205/afyonkarahisarda-yolcu-otobusu-devrildi-6-kisi-oldu-36-kisi-yaralandi-1066587147.html
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T09:57+0300
2023-02-05T09:57+0300
2023-02-05T10:30+0300
afyonkarahisar
yolcu otobüsü
bodrum
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/05/1066587682_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_e9c1202f30d0945c0eee821d42c08617.jpg
Afyonkarahisar’da kaza, Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Bodrum’a gittiği öğrenilen S.C. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri otobüs içerisinden 6 kişinin cansız bedeni ile yaralanan 35 kişiyi çıkardı. Kazanın ardından bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230129/kayseride-yolcu-otobusu-devrildi-4-kisi-oldu-24-kisi-yaralandi-1066314229.html
afyonkarahisar
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/05/1066587682_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_96b375deac892d5663f67ed83f3b7118.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afyonkarahisar, yolcu otobüsü, bodrum, kaza
afyonkarahisar, yolcu otobüsü, bodrum, kaza
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
09:57 05.02.2023 (güncellendi: 10:30 05.02.2023) Abone ol
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar’da kaza, Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Bodrum’a gittiği öğrenilen S.C. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri otobüs içerisinden 6 kişinin cansız bedeni ile yaralanan 35 kişiyi çıkardı. Kazanın ardından bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.