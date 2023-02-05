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https://sputniknews.com.tr/20230205/afyonkarahisarda-yolcu-otobusu-devrildi-6-kisi-oldu-36-kisi-yaralandi-1066587147.html
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T09:57+0300
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afyonkarahisar
yolcu otobüsü
bodrum
kaza
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Afyonkarahisar’da kaza, Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Bodrum’a gittiği öğrenilen S.C. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri otobüs içerisinden 6 kişinin cansız bedeni ile yaralanan 35 kişiyi çıkardı. Kazanın ardından bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230129/kayseride-yolcu-otobusu-devrildi-4-kisi-oldu-24-kisi-yaralandi-1066314229.html
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afyonkarahisar, yolcu otobüsü, bodrum, kaza
afyonkarahisar, yolcu otobüsü, bodrum, kaza

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

09:57 05.02.2023 (güncellendi: 10:30 05.02.2023)
© İHAAfyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© İHA
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Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar’da kaza, Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Bodrum’a gittiği öğrenilen S.C. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri otobüs içerisinden 6 kişinin cansız bedeni ile yaralanan 35 kişiyi çıkardı. Kazanın ardından bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
TÜRKİYE
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
29 Ocak, 09:19
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