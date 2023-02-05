https://sputniknews.com.tr/20230205/afyonkarahisarda-yolcu-otobusu-devrildi-6-kisi-oldu-36-kisi-yaralandi-1066587147.html

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T09:57+0300

2023-02-05T09:57+0300

2023-02-05T10:30+0300

afyonkarahisar

yolcu otobüsü

bodrum

kaza

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Afyonkarahisar’da kaza, Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Bodrum’a gittiği öğrenilen S.C. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri otobüs içerisinden 6 kişinin cansız bedeni ile yaralanan 35 kişiyi çıkardı. Kazanın ardından bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230129/kayseride-yolcu-otobusu-devrildi-4-kisi-oldu-24-kisi-yaralandi-1066314229.html

afyonkarahisar

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afyonkarahisar, yolcu otobüsü, bodrum, kaza