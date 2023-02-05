Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Adanalıyık, Allah’ın adamıyık

Şimdi bir ideolojik çekişme olmadığından gençlerin inandığı şey yok. Siyasete ilgi duymuyorlar. 1980 öncesinde insanlar ideoloji için hayatlarını feda edebiliyorlardı. O zamanın gençliği, Ülkücü gençlik de solcu gençlik de asla ve asla kendi istikbalini düşünmüyordu. Milletvekili, belediye başkanı olayım filan bunlar kimsenin aklında yoktu. İnandığı bir ideoloji vardı ve bu inandığı ideolojinin Türkiye’ye hakim olması durumunda ülkenin daha iyi olacağına inanarak bunu yaymaya çalışıyordu. Bugünün gençleri şimdi daha rahat yaşamak, daha iyi flört etmek, daha geniş imkânlara sahip olmak, özgür yaşamak konusunda görüş belirtiyorlar… Şimdi bir ideolojik çekişme olmadığından gençlerin inandığı şey yok. Siyasete ilgi duymuyorlar. 1980 öncesinde insanlar ideoloji için hayatlarını feda edebiliyorlardı. O zamanın gençliği, Ülkücü gençlik de solcu gençlik de asla ve asla kendi istikbalini düşünmüyordu. Milletvekili, belediye başkanı olayım filan bunlar kimsenin aklında yoktu. İnandığı bir ideoloji vardı ve bu inandığı ideolojinin Türkiye’ye hakim olması durumunda ülkenin daha iyi olacağına inanarak bunu yaymaya çalışıyordu. Bugünün gençleri şimdi daha rahat yaşamak, daha iyi flört etmek, daha geniş imkânlara sahip olmak, özgür yaşamak konusunda görüş belirtiyorlar…

Siyasette "Sen çok iyisin, gel seni yapalım" denmiyor. Tepedekiler değil de halk sizi zorluyor. 1994’te belediye başkanı olayım diye ısrar ettiler, ben olmadım. Milletvekili adaylığı, Deniz Baykal dar bölgeyi, ön seçimi kaldırınca olmadı. 2010’da CHP İl Başkanı oldum. 2014’te Seyhan Belediye Başkanı adayı oldum. 25 yıl sonra Seyhan Belediyesi’ne CHP’yi tekrar kazandırdık. Biraz kendimizi övmüş gibi olacağız ama o kadar çok yüksek sesle "Zeydan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olsun" dendi ki son altı ayda karar verdim. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştum. Kasım ayında aday olduk. 2019’da, CHP’ye 30 sene sonra Adana’yı kazandırdık. Yüreğir’den çıkıp Adana’ya belediye başkanı seçilmek bir mucizeydi ama makama oturunca çok heyecanlanmadım. Ciddi fark atarak kazanacağımı biliyordum. Siyasette "Sen çok iyisin, gel seni yapalım" denmiyor. Tepedekiler değil de halk sizi zorluyor. 1994’te belediye başkanı olayım diye ısrar ettiler, ben olmadım. Milletvekili adaylığı, Deniz Baykal dar bölgeyi, ön seçimi kaldırınca olmadı. 2010’da CHP İl Başkanı oldum. 2014’te Seyhan Belediye Başkanı adayı oldum. 25 yıl sonra Seyhan Belediyesi’ne CHP’yi tekrar kazandırdık. Biraz kendimizi övmüş gibi olacağız ama o kadar çok yüksek sesle "Zeydan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olsun" dendi ki son altı ayda karar verdim. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştum. Kasım ayında aday olduk. 2019’da, CHP’ye 30 sene sonra Adana’yı kazandırdık. Yüreğir’den çıkıp Adana’ya belediye başkanı seçilmek bir mucizeydi ama makama oturunca çok heyecanlanmadım. Ciddi fark atarak kazanacağımı biliyordum.