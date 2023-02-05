Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230205/abdullah-avcidan-derbi-paylasimi-bu-aksam-istanbulda-firtina-var-1066589708.html
Abdullah Avcı'dan derbi paylaşımı: 'Bu akşam İstanbul'da fırtına var'
Abdullah Avcı'dan derbi paylaşımı: 'Bu akşam İstanbul'da fırtına var'
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçına yönelik sosyal medya hesabından... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T12:47+0300
2023-02-05T13:19+0300
abdullah avcı
trabzonspor
istanbul
spor
galatasaray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/05/1066589880_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_17315fc44f7b29f3789d83fd0e2f8236.jpg
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var" ifadelerini kullandı.Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230203/galatasaray-trabzonspor-macini-halil-umut-meler-yonetecek-1066527362.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/05/1066589880_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_34ccbe3d3c552058cd76557f801c4034.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdullah avcı, trabzonspor, istanbul, galatasaray
abdullah avcı, trabzonspor, istanbul, galatasaray

Abdullah Avcı'dan derbi paylaşımı: 'Bu akşam İstanbul'da fırtına var'

12:47 05.02.2023 (güncellendi: 13:19 05.02.2023)
© AAAbdullah Avcı
Abdullah Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var" ifadelerini kullandı.
Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Halil Umut Meler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
SPOR
Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek
3 Şubat, 12:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала