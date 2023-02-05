https://sputniknews.com.tr/20230205/abdullah-avcidan-derbi-paylasimi-bu-aksam-istanbulda-firtina-var-1066589708.html
Abdullah Avcı'dan derbi paylaşımı: 'Bu akşam İstanbul'da fırtına var'
Abdullah Avcı'dan derbi paylaşımı: 'Bu akşam İstanbul'da fırtına var'
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçına yönelik sosyal medya hesabından... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T12:47+0300
2023-02-05T12:47+0300
2023-02-05T13:19+0300
abdullah avcı
trabzonspor
istanbul
spor
galatasaray
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var" ifadelerini kullandı.Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230203/galatasaray-trabzonspor-macini-halil-umut-meler-yonetecek-1066527362.html
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abdullah avcı, trabzonspor, istanbul, galatasaray
abdullah avcı, trabzonspor, istanbul, galatasaray
Abdullah Avcı'dan derbi paylaşımı: 'Bu akşam İstanbul'da fırtına var'
12:47 05.02.2023 (güncellendi: 13:19 05.02.2023) Abone ol
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var" ifadelerini kullandı.
Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.