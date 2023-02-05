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Beklenen kar yağışı Anadolu Yakası’nda başladı
Beklenen kar yağışı Anadolu Yakası’nda başladı
İstanbul’da beklenen kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli kar yağışı nedeniyle, Aydos Tepesi beyaza büründü. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
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фото, istanbul, kar, fotoğraf
фото, istanbul, kar, fotoğraf

Beklenen kar yağışı Anadolu Yakası’nda başladı

13:40 05.02.2023
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İstanbul’da beklenen kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli kar yağışı nedeniyle, Aydos Tepesi beyaza büründü.
© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul&#x27;un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Öğle saatlerinde Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar beyaza büründü.

Öğle saatlerinde Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar beyaza büründü. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Öğle saatlerinde Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar beyaza büründü.

© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Yürüyüş yapan Bekir Özen, “Haftalık yürüyüşümüzü yapıyoruz burada. Kar olunca canımız daha fazla yürümek istiyor. Yürüyünce ısınıyoruz zaten” dedi.

Yürüyüş yapan Bekir Özen, “Haftalık yürüyüşümüzü yapıyoruz burada. Kar olunca canımız daha fazla yürümek istiyor. Yürüyünce ısınıyoruz zaten” dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Yürüyüş yapan Bekir Özen, “Haftalık yürüyüşümüzü yapıyoruz burada. Kar olunca canımız daha fazla yürümek istiyor. Yürüyünce ısınıyoruz zaten” dedi.

© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Yürüyüş yapan Kerem Ün ise, “Daha fazla kar olur diye bekliyorduk.

Yürüyüş yapan Kerem Ün ise, “Daha fazla kar olur diye bekliyorduk. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Yürüyüş yapan Kerem Ün ise, “Daha fazla kar olur diye bekliyorduk.

© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Tahminlere göre akşam kar yağışı başlayacak. Önümüzdeki hafta 70-80 cm kar beklentisi olduğu söyleniyor” şeklinde konuştu.

Tahminlere göre akşam kar yağışı başlayacak. Önümüzdeki hafta 70-80 cm kar beklentisi olduğu söyleniyor” şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
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© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Tahminlere göre akşam kar yağışı başlayacak. Önümüzdeki hafta 70-80 cm kar beklentisi olduğu söyleniyor” şeklinde konuştu.

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