https://sputniknews.com.tr/20230204/yurt-disindan-gelen-ilaclara-turkiyede-temsilcilik-acma-zorunlulugu-getirildiya-1066563111.html
Yurt dışından gelen ilaçlara Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getirildiya
Yurt dışından gelen ilaçlara Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getirildiya
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, yurt dışından gelen ilaçlar için Türkiye’de temsilcilik açılması zorunluluğu getirdi. Söz konusu yönetmelik dün Resmi... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T09:41+0300
2023-02-04T09:41+0300
2023-02-04T09:41+0300
yaşam
ilaç
türkiye
sağlık bakanlığı
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Buna göre, yurt dışı ilaç tedarikçileri ilgili yükümlülükleri karşılamak kaydıyla Türkiye’de temsilci olabilecekler. Yönetmelikte, “Beşeri tıbbi ürünlerin temsilcisinin ilgili beşeri tıbbi ürün için yönetmelik kapsamında Türkiye’de yürütülecek faaliyetler için münhasıran tek yetkili olması zorunlu tutuldu. Yurtdışından toplu ilaç temini için başvurular Türkiye İlaç Ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan kılavuza uygun olarak yalnızca hastaneler tarafından yapılacak. Toplu temin istisna olmak kaydıyla yurtdışından ilaç temini kapsamında herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından kuruma direkt başvuru yapılamayacak” hükümleri yer aldı."Rantın arttığı pazara girmek için talep yoğunluğunu düzene oturtmak açısından faydalı"Hürriyet’te yer alan habere göre, TİTCK’nın yeni yönetmeliğini değerlendiren eski Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, kararın nadir ilaçlarla ilgili Türkiye’ye yönelik talepleri regüle etmek açısından önemli olduğunu belirtti. “Türkiye’de ‘yetim hastalık’ denilen alanda yıllık 10 milyar TL’nin üzerinde pazar oluştu. Bu ilaçların Türkiye’de ruhsatları bulunmuyor. Çıkarılan bir kararla yurtdışında ruhsatı olan ancak Türkiye’de olmayan, nadir hastalıklara yönelik ilaçların TEB ve SGK aracılıyla hastalara ulaştırılması mümkün kılınmıştı” diyen Çolak, rantın arttığı pazara girmek için talep yoğunluğunu düzene oturtmak açısından yönetmeliğin faydalı olacağını söyledi.Çolak, “Herkes bu alana girmeye çalışıyor. Enzim hastalıkları, bazı kanser türleri, nadir hastalıklar için büyük bir oluştu. Herkes bir izin alıp bu ilaçları örneğin Kostarika’daki distribütör aracılığıyla Türkiye’ye sokmaya çalışıyorlar. TİTCK, temsilcilik açma zorunluluğuyla bunun önlemini almak istemiş diye yorumluyorum” dedi.
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ilaç, türkiye, sağlık bakanlığı
ilaç, türkiye, sağlık bakanlığı
Yurt dışından gelen ilaçlara Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getirildiya
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Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, yurt dışından gelen ilaçlar için Türkiye’de temsilcilik açılması zorunluluğu getirdi. Söz konusu yönetmelik dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin, özellikle Türkiye’de ruhsatı bulunmayan ve genellikle nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları içerdiği belirtildi.
Buna göre, yurt dışı ilaç tedarikçileri ilgili yükümlülükleri karşılamak kaydıyla Türkiye’de temsilci olabilecekler.
Yönetmelikte, “Beşeri tıbbi ürünlerin temsilcisinin ilgili beşeri tıbbi ürün için yönetmelik kapsamında Türkiye’de yürütülecek faaliyetler için münhasıran tek yetkili olması zorunlu tutuldu. Yurtdışından toplu ilaç temini için başvurular Türkiye İlaç Ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan kılavuza uygun olarak yalnızca hastaneler tarafından yapılacak. Toplu temin istisna olmak kaydıyla yurtdışından ilaç temini kapsamında herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından kuruma direkt başvuru yapılamayacak” hükümleri yer aldı.
"Rantın arttığı pazara girmek için talep yoğunluğunu düzene oturtmak açısından faydalı"
Hürriyet’te yer alan haber
e göre, TİTCK’nın yeni yönetmeliğini değerlendiren eski Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak
, kararın nadir ilaçlarla ilgili Türkiye’ye yönelik talepleri regüle etmek açısından önemli olduğunu belirtti. “Türkiye’de ‘yetim hastalık’ denilen alanda yıllık 10 milyar TL’nin üzerinde pazar oluştu. Bu ilaçların Türkiye’de ruhsatları bulunmuyor. Çıkarılan bir kararla yurtdışında ruhsatı olan ancak Türkiye’de olmayan, nadir hastalıklara yönelik ilaçların TEB ve SGK aracılıyla hastalara ulaştırılması mümkün kılınmıştı” diyen Çolak, rantın arttığı pazara girmek için talep yoğunluğunu düzene oturtmak açısından yönetmeliğin faydalı olacağını söyledi.
Çolak, “Herkes bu alana girmeye çalışıyor. Enzim hastalıkları, bazı kanser türleri, nadir hastalıklar için büyük bir oluştu. Herkes bir izin alıp bu ilaçları örneğin Kostarika’daki distribütör aracılığıyla Türkiye’ye sokmaya çalışıyorlar. TİTCK, temsilcilik açma zorunluluğuyla bunun önlemini almak istemiş diye yorumluyorum” dedi.