https://sputniknews.com.tr/20230204/thyden-yolculara-istanbul-havalimani-uyarisi-hava-kosullari-nedeniyle-seferler-iptal-edilebilir-1066554770.html
THY'den yolculara İstanbul havalimanı uyarısı: Hava koşulları nedeniyle seferler iptal edilebilir
THY'den yolculara İstanbul havalimanı uyarısı: Hava koşulları nedeniyle seferler iptal edilebilir
Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle seyahati bulunan yolcuları uyardı. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T00:23+0300
2023-02-04T00:23+0300
2023-02-04T00:24+0300
yaşam
thy
türk hava yolları (thy)
istanbul havalimanı
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/09/1063226971_0:240:1201:915_1920x0_80_0_0_1831830166fb28d61012693018155601.jpg
Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul seyahati bulunan yolcuları uyardı.THY'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine: 5 Şubat 2023’te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir.Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numaranızı veya parkur bilgilerinizi girerek ulaşabilir, uçuşlarınıza dair hakları yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz."
istanbul havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/09/1063226971_0:127:1201:1027_1920x0_80_0_0_f50bf8edb86037a3e0a6ed4f8f6bc5dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thy, türk hava yolları (thy), istanbul havalimanı, açıklama
thy, türk hava yolları (thy), istanbul havalimanı, açıklama
THY'den yolculara İstanbul havalimanı uyarısı: Hava koşulları nedeniyle seferler iptal edilebilir
00:23 04.02.2023 (güncellendi: 00:24 04.02.2023) Abone ol
Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle seyahati bulunan yolcuları uyardı.
Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul seyahati bulunan yolcuları uyardı.
THY'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine: 5 Şubat 2023’te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir.
Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numaranızı veya parkur bilgilerinizi girerek ulaşabilir, uçuşlarınıza dair hakları yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz."