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https://sputniknews.com.tr/20230204/thyden-yolculara-istanbul-havalimani-uyarisi-hava-kosullari-nedeniyle-seferler-iptal-edilebilir-1066554770.html
THY'den yolculara İstanbul havalimanı uyarısı: Hava koşulları nedeniyle seferler iptal edilebilir
THY'den yolculara İstanbul havalimanı uyarısı: Hava koşulları nedeniyle seferler iptal edilebilir
Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle seyahati bulunan yolcuları uyardı. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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türk hava yolları (thy)
istanbul havalimanı
açıklama
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Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul seyahati bulunan yolcuları uyardı.THY'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine: 5 Şubat 2023’te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir.Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numaranızı veya parkur bilgilerinizi girerek ulaşabilir, uçuşlarınıza dair hakları yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz."
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thy, türk hava yolları (thy), istanbul havalimanı, açıklama
thy, türk hava yolları (thy), istanbul havalimanı, açıklama

THY'den yolculara İstanbul havalimanı uyarısı: Hava koşulları nedeniyle seferler iptal edilebilir

00:23 04.02.2023 (güncellendi: 00:24 04.02.2023)
© AAHavalimanlarında yolcu sayısı yüzde 45.7 arttı
Havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 45.7 arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle seyahati bulunan yolcuları uyardı.
Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul seyahati bulunan yolcuları uyardı.
THY'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine: 5 Şubat 2023’te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir.
Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numaranızı veya parkur bilgilerinizi girerek ulaşabilir, uçuşlarınıza dair hakları yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz."
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