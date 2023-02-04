https://sputniknews.com.tr/20230204/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-sirbistan-natoya-girmek-istemiyor-1066554929.html
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan NATO’ya girmek istemiyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan NATO’ya girmek istemiyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) yolunda ilerlediğini ancak NATO'ya girmek istemediğini söyledi. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T00:26+0300
2023-02-04T00:26+0300
2023-02-04T00:26+0300
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aleksandr vucic
sırbistan
nato
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Vucic, Kosova meselesinin çözümünde ABD ile AB tarafından desteklenen Fransız-Alman Planı'nın kapsamlı ele alındığı Sırbistan Meclisi oturumunun ikinci gününde açıklamalarda bulundu.Ülkesinin AB yolunda olduğuna dikkati çeken Vucic, "Sırbistan NATO'ya girmek istemiyor. Sırbistan, askeri tarafsızlığını korumak ve güçlendirmek istiyor. Avrupa entegrasyonu ile Atlantik entegrasyonu arasında büyük bir fark var." dedi.Vucic, iktidarda kalma uğruna asla müzakere etmeyeceğini vurgulayarak, kendisi için önemli olanın Sırbistan'ın "hayatta kalması ve ilerlemesi" olduğunu söyledi.Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) girmesine engel olacaklarını ifade eden Vucic, bunu yapabileceklerine inandığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230123/vucic-sirbistan-rusyaya-yaptirim-uygulamadigi-icin-herkesin-radarina-girmis-durumda-1066093983.html
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aleksandr vucic, sırbistan, nato
aleksandr vucic, sırbistan, nato
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan NATO’ya girmek istemiyor
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) yolunda ilerlediğini ancak NATO'ya girmek istemediğini söyledi.
Vucic, Kosova meselesinin çözümünde ABD ile AB tarafından desteklenen Fransız-Alman Planı'nın kapsamlı ele alındığı Sırbistan Meclisi oturumunun ikinci gününde açıklamalarda bulundu.
Ülkesinin AB yolunda olduğuna dikkati çeken Vucic, "Sırbistan NATO'ya girmek istemiyor. Sırbistan, askeri tarafsızlığını korumak ve güçlendirmek istiyor. Avrupa entegrasyonu ile Atlantik entegrasyonu arasında büyük bir fark var." dedi.
Vucic, iktidarda kalma uğruna asla müzakere etmeyeceğini vurgulayarak, kendisi için önemli olanın Sırbistan'ın "hayatta kalması ve ilerlemesi" olduğunu söyledi.
Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) girmesine engel olacaklarını ifade eden Vucic, bunu yapabileceklerine inandığını kaydetti.