https://sputniknews.com.tr/20230204/savas-gemisi-uss-nitze-gondere-cekilen-buyuk-bir-abd-bayragiyla-birlikte-kocaelide-demirledi-1066566038.html
Savaş gemisi USS Nitze, göndere çekilen büyük bir ABD bayrağı eşliğinde Kocaeli'de demirledi
Savaş gemisi USS Nitze, göndere çekilen büyük bir ABD bayrağı eşliğinde Kocaeli'de demirledi
Kocaeli'ye gelen ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze (DDG 94), denizcilik geleneklerinin tersine büyük bir ABD bayrağı eşliğinde İzmit Körfezi'nde demir... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T14:27+0300
2023-02-04T14:27+0300
2023-02-04T14:29+0300
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Gölcük ilçesi yakınlarına demirleyen gemiye, denizcilik geleneklerini çiğneyen büyüklükte bir ABD bayrağının çekildiği görüldü. Gemilere çekilecek bayrağın büyüklüğü ile ilgili bir standart bulunmamakla birlikte bayrağın büyüklüğü, geminin büyüklüğüne orantılı olma yükümlülüğü taşıyor.Konuyla ilgili sosyal medyadan tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İstanbul’da bir terör saldırısı istihbaratı nedeni ile başkonsolosluklar kapatılırken Amerikan savaş gemisi İstanbul’da demirliyor ve denizcilik geleneklerini çiğneyen büyüklükte bir bayrak asıyor. Uluslarası siyaset semboller üzerinden de yönetilir" ifadelerini kullandı.Öte yandan, mürettebattan 340 kişinin bulunduğu geminin bir süre bölgede olacağı bildirilirken, bir Sahil Güvenlik botunun da kıyıya yakın kesimde beklediği gözlendi. İstanbul'da demirleyen gemide dün basın turu yapılmasının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve USS Nitze Komutanı Katie Jacobson, açıklamalarda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230204/bozcaada-ve-gokceadaya-firtina-nedeniyle-iki-gun-feribot-seferi-yapilamayacak-1066565746.html
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abd, gölcük, kocaeli, gemi, savaş gemisi, bayrak, türkiye, uss nitze
abd, gölcük, kocaeli, gemi, savaş gemisi, bayrak, türkiye, uss nitze
Savaş gemisi USS Nitze, göndere çekilen büyük bir ABD bayrağı eşliğinde Kocaeli'de demirledi
14:27 04.02.2023 (güncellendi: 14:29 04.02.2023) Abone ol
Kocaeli'ye gelen ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze (DDG 94), denizcilik geleneklerinin tersine büyük bir ABD bayrağı eşliğinde İzmit Körfezi'nde demir attı.
Gölcük ilçesi yakınlarına demirleyen gemiye, denizcilik geleneklerini çiğneyen büyüklükte bir ABD bayrağının çekildiği görüldü. Gemilere çekilecek bayrağın büyüklüğü ile ilgili bir standart bulunmamakla birlikte bayrağın büyüklüğü, geminin büyüklüğüne orantılı olma yükümlülüğü taşıyor.
Konuyla ilgili sosyal medyadan tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İstanbul’da bir terör saldırısı istihbaratı nedeni ile başkonsolosluklar kapatılırken Amerikan savaş gemisi İstanbul’da demirliyor ve denizcilik geleneklerini çiğneyen büyüklükte bir bayrak asıyor. Uluslarası siyaset semboller üzerinden de yönetilir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, mürettebattan 340 kişinin bulunduğu geminin bir süre bölgede olacağı bildirilirken, bir Sahil Güvenlik botunun da kıyıya yakın kesimde beklediği gözlendi. İstanbul'da demirleyen gemide dün basın turu yapılmasının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve USS Nitze Komutanı Katie Jacobson, açıklamalarda bulunmuştu.