Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230204/saglik-bakani-kocadan-kanser-taramalari-icin-220-dakikanizi-ayirin-cagrisi-1066568440.html
Sağlık Bakanı Koca'dan kanser taramaları için '20 dakikanızı ayırın' çağrısı
Sağlık Bakanı Koca'dan kanser taramaları için '20 dakikanızı ayırın' çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 dakika ayırarak Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz kanser taraması yaptırılması çağrısında... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T16:46+0300
2023-02-04T16:46+0300
yaşam
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543421_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_13d16104866767fe5d05b6fcdfa5cf39.jpg
Bakan Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde hizmet sunan KETEM ile ilgili bilgilere yer vererek, kanser taramalarının ve erken tanının önemine dikkati çekti.Paylaşımında, Çayyolu KETEM'de görevli Dr. Serpil Özbek'in kanser taramalarına yönelik videosuna yer veren Koca, kanserin kalp ve damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını, erken tanıyla bu hastalığın, oldukça ağır olan maddi manevi yükünün önüne geçilebildiğini vurguladı.Bakan Koca, "KETEM dediğimiz Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezleri tüm ülkemizde 44'ü mobil, 320'si sabit olmak üzere toplam 364 birimle yaygın olarak halkımızın hizmetindedir. Lütfen 20 dakikanızı ayırın ve bir KETEM'e gelerek taramalarınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.Bu taramaların ücretsiz yapıldığına işaret eden Koca, şunları kaydetti:"Sağlığınızdan esirgediğiniz 20 dakika, yarın karşınıza ıstırap dolu yıllar olarak çıkabilir. KETEM kanser taramalarında kötü haber bile genellikle 'iyi' haberdir. Çünkü erken teşhis, hastalıkla zamanında mücadele etme, onu kolay yenebilme gücü verir. Size en yakın KETEM'e yani Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne başvurun, kanser taramanızı ücretsiz yaptırın."Bakan Koca, ayrıca sigara, alkol, katkı maddesi içeren besinler gibi risk faktörlerinin kansere neden olabileceğine de dikkati çekti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543421_22:0:1179:868_1920x0_80_0_0_81f163de8a377601454bf7508d862131.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, sağlık bakanlığı
fahrettin koca, sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanı Koca'dan kanser taramaları için '20 dakikanızı ayırın' çağrısı

16:46 04.02.2023
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 dakika ayırarak Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz kanser taraması yaptırılması çağrısında bulundu.
Bakan Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde hizmet sunan KETEM ile ilgili bilgilere yer vererek, kanser taramalarının ve erken tanının önemine dikkati çekti.
Paylaşımında, Çayyolu KETEM'de görevli Dr. Serpil Özbek'in kanser taramalarına yönelik videosuna yer veren Koca, kanserin kalp ve damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını, erken tanıyla bu hastalığın, oldukça ağır olan maddi manevi yükünün önüne geçilebildiğini vurguladı.
Bakan Koca, "KETEM dediğimiz Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezleri tüm ülkemizde 44'ü mobil, 320'si sabit olmak üzere toplam 364 birimle yaygın olarak halkımızın hizmetindedir. Lütfen 20 dakikanızı ayırın ve bir KETEM'e gelerek taramalarınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.
Bu taramaların ücretsiz yapıldığına işaret eden Koca, şunları kaydetti:
"Sağlığınızdan esirgediğiniz 20 dakika, yarın karşınıza ıstırap dolu yıllar olarak çıkabilir. KETEM kanser taramalarında kötü haber bile genellikle 'iyi' haberdir. Çünkü erken teşhis, hastalıkla zamanında mücadele etme, onu kolay yenebilme gücü verir. Size en yakın KETEM'e yani Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne başvurun, kanser taramanızı ücretsiz yaptırın."
Bakan Koca, ayrıca sigara, alkol, katkı maddesi içeren besinler gibi risk faktörlerinin kansere neden olabileceğine de dikkati çekti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала