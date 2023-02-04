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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230204/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-gucleri-dvurecnoyenin-bati-eteklerinden-cikarildi-1066567275.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna güçleri Dvureçnoye'nin Batı eteklerinden çıkarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna güçleri Dvureçnoye'nin Batı eteklerinden çıkarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini Harkov bölgesindeki Dvureçnoye'nin batı eteklerinden çıkardığını duyurdu. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T15:31+0300
2023-02-04T15:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Bakanlıktan yapılan açıklamada,, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini Harkov bölgesindeki Dvureçnoye yerleşiminin Batı eteklerinden çıkardığı belirtildi. Açıklamada, Kupyansk yönündeki çatışmalarda karşı tarafın 30'dan fazla askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230204/fransiz-siyasetci-abd-zelenskiynin-yardimiyla-abyi-yok-etmek-istiyor-1066566383.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, harkov
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, harkov

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna güçleri Dvureçnoye'nin Batı eteklerinden çıkarıldı

15:31 04.02.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini Harkov bölgesindeki Dvureçnoye'nin batı eteklerinden çıkardığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini Harkov bölgesindeki Dvureçnoye yerleşiminin Batı eteklerinden çıkardığı belirtildi. Açıklamada, Kupyansk yönündeki çatışmalarda karşı tarafın 30'dan fazla askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Florian Philippot, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
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