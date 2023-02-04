https://sputniknews.com.tr/20230204/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-gucleri-dvurecnoyenin-bati-eteklerinden-cikarildi-1066567275.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna güçleri Dvureçnoye'nin Batı eteklerinden çıkarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna güçleri Dvureçnoye'nin Batı eteklerinden çıkarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini Harkov bölgesindeki Dvureçnoye'nin batı eteklerinden çıkardığını duyurdu. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T15:31+0300
2023-02-04T15:31+0300
2023-02-04T15:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
harkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/0d/1042445628_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_8f37e33fff6fe388c08ac57660639aa3.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada,, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini Harkov bölgesindeki Dvureçnoye yerleşiminin Batı eteklerinden çıkardığı belirtildi. Açıklamada, Kupyansk yönündeki çatışmalarda karşı tarafın 30'dan fazla askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230204/fransiz-siyasetci-abd-zelenskiynin-yardimiyla-abyi-yok-etmek-istiyor-1066566383.html
ukrayna
rusya
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/0d/1042445628_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_9ccdac541e3df2dfeb91f10771f3d145.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, harkov
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, harkov
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna güçleri Dvureçnoye'nin Batı eteklerinden çıkarıldı
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini Harkov bölgesindeki Dvureçnoye'nin batı eteklerinden çıkardığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini Harkov bölgesindeki Dvureçnoye yerleşiminin Batı eteklerinden çıkardığı belirtildi. Açıklamada, Kupyansk yönündeki çatışmalarda karşı tarafın 30'dan fazla askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.