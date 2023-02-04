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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230204/rusya-savunma-bakanligi-63-rus-askeri-ukraynadaki-esaretten-kurtularak-rusyaya-dondu-1066564284.html
Rusya Savunma Bakanlığı: 63 Rus askeri Ukrayna'daki esaretten kurtularak Rusya’ya döndü
Rusya Savunma Bakanlığı: 63 Rus askeri Ukrayna'daki esaretten kurtularak Rusya’ya döndü
Rusya Savunma Bakanlığı, 63 Rus askerin Ukrayna'daki esaretten kurtularak Rusya’ya döndüğünü duyurdu. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T12:07+0300
2023-02-04T12:07+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, zorlu bir müzakere sürecinin ardından takası gerçekleştirilen 63 Rus askerin Ukrayna'nın Kiev kontrolündeki topraklarından alındığı belirtildi.Açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri liderliğinin arabuluculuk çabaları sayesinde değişimi gerçekleşen Rus askerleri grubu ‘hassas kategorideki’ kişilerden oluşuyordu” denildiRusya'ya getirilen tüm askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra yakınlarıyla iletişim kurma imkanı sağlandığı kaydedildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı
rusya, rusya savunma bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı: 63 Rus askeri Ukrayna'daki esaretten kurtularak Rusya’ya döndü

12:07 04.02.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, 63 Rus askerin Ukrayna'daki esaretten kurtularak Rusya’ya döndüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, zorlu bir müzakere sürecinin ardından takası gerçekleştirilen 63 Rus askerin Ukrayna'nın Kiev kontrolündeki topraklarından alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri liderliğinin arabuluculuk çabaları sayesinde değişimi gerçekleşen Rus askerleri grubu ‘hassas kategorideki’ kişilerden oluşuyordu” denildi
Rusya'ya getirilen tüm askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra yakınlarıyla iletişim kurma imkanı sağlandığı kaydedildi.
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