https://sputniknews.com.tr/20230204/rusya-savunma-bakanligi-63-rus-askeri-ukraynadaki-esaretten-kurtularak-rusyaya-dondu-1066564284.html
Rusya Savunma Bakanlığı: 63 Rus askeri Ukrayna'daki esaretten kurtularak Rusya’ya döndü
Rusya Savunma Bakanlığı: 63 Rus askeri Ukrayna'daki esaretten kurtularak Rusya’ya döndü
Rusya Savunma Bakanlığı, 63 Rus askerin Ukrayna'daki esaretten kurtularak Rusya’ya döndüğünü duyurdu. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T12:07+0300
2023-02-04T12:07+0300
2023-02-04T12:07+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, zorlu bir müzakere sürecinin ardından takası gerçekleştirilen 63 Rus askerin Ukrayna'nın Kiev kontrolündeki topraklarından alındığı belirtildi.Açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri liderliğinin arabuluculuk çabaları sayesinde değişimi gerçekleşen Rus askerleri grubu ‘hassas kategorideki’ kişilerden oluşuyordu” denildiRusya'ya getirilen tüm askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra yakınlarıyla iletişim kurma imkanı sağlandığı kaydedildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı
rusya, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: 63 Rus askeri Ukrayna'daki esaretten kurtularak Rusya’ya döndü
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Rusya Savunma Bakanlığı, 63 Rus askerin Ukrayna'daki esaretten kurtularak Rusya’ya döndüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, zorlu bir müzakere sürecinin ardından takası gerçekleştirilen 63 Rus askerin Ukrayna'nın Kiev kontrolündeki topraklarından alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri liderliğinin arabuluculuk çabaları sayesinde değişimi gerçekleşen Rus askerleri grubu ‘hassas kategorideki’ kişilerden oluşuyordu” denildi
Rusya'ya getirilen tüm askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra yakınlarıyla iletişim kurma imkanı sağlandığı kaydedildi.