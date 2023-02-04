https://sputniknews.com.tr/20230204/rusya-savunma-bakanligi-63-rus-askeri-ukraynadaki-esaretten-kurtularak-rusyaya-dondu-1066564284.html

Rusya Savunma Bakanlığı: 63 Rus askeri Ukrayna'daki esaretten kurtularak Rusya’ya döndü

Rusya Savunma Bakanlığı: 63 Rus askeri Ukrayna'daki esaretten kurtularak Rusya’ya döndü

Rusya Savunma Bakanlığı, 63 Rus askerin Ukrayna'daki esaretten kurtularak Rusya’ya döndüğünü duyurdu. 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T12:07+0300

2023-02-04T12:07+0300

2023-02-04T12:07+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, zorlu bir müzakere sürecinin ardından takası gerçekleştirilen 63 Rus askerin Ukrayna'nın Kiev kontrolündeki topraklarından alındığı belirtildi.Açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri liderliğinin arabuluculuk çabaları sayesinde değişimi gerçekleşen Rus askerleri grubu ‘hassas kategorideki’ kişilerden oluşuyordu” denildiRusya'ya getirilen tüm askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra yakınlarıyla iletişim kurma imkanı sağlandığı kaydedildi.

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2023

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