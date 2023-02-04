https://sputniknews.com.tr/20230204/rus-vekil-seremet-abd-fuzeleriyle-kirima-yonelik-bir-saldiri-savas-ilani-olarak-kabul-edilecek-1066564046.html
Rus vekil Şeremet: ABD füzeleriyle Kırım’a yönelik bir saldırı savaş ilanı olarak kabul edilecek
Rus vekil Şeremet: ABD füzeleriyle Kırım’a yönelik bir saldırı savaş ilanı olarak kabul edilecek
Rus milletvekili Şeremet, ABD füzeleriyle Kırım’a yönelik bir saldırının savaş ilanı olarak değerlendirileceğini belirtti. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T11:24+0300
2023-02-04T11:24+0300
2023-02-04T11:24+0300
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rusya
füze
kırım haber ajansı
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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Kırımlı milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e demecinde ABD füzeleriyle Kırım’a yönelik bir saldırının savaş ilanı olarak kabul edileceğini söyledi.Şeremet, “Ukrayna ordusunun Kırım'a ABD füzeleriyle saldırı düzenleme girişimi, savaş ilanı olarak değerlendirilecek. Amerikalı talihsiz politikacıların çok geç olmadan Rusya ile şaka yapmalarının ve kılıç sallamalarının devletleri için kötü sonuçlanacağını anlamaları gerekiyor" dedi.Ukrayna ordusunun tüm eylemlerinin Washington tarafından kontrol edildiğini ve tedarik edilen Amerikan silahlarından nereye ateş edileceğine dair emirlerin oradan verildiğine vurgu yapan Şeremet, “Bu nedenle Amerikalılar, füzelerin kullanımının Kiev'in takdirine bağlı olduğuna dair masalları kendilerine saklasın. Bir provokasyon durumunda, hem Kiev yetkilileri hem de onların okyanus ötesi küratörleri sorumlu tutulacaktır” diye konuştu.Rus vekil, Batı silahlarının Ukrayna'ya tedarik edildiği koridorları tamamen kesmenin, ana demiryolu istasyonları, Ukrayna birliklerinin eğitim alanları, askeri teçhizatın onarıldığı tesisler ve hava alanlarına nokta vuruşlar yapmanın zamanı geldiğini belirterek, “ABD'ye ve en yakın uşağı Polonya'ya, Rusya'ya karşı saldırganlığın beyhude olduğunu göstermeliyiz. Füze kalkanı olan bir ülkeye saldırmanın sadece aptalca değil, aynı zamanda ölümcül olduğunu da anlamalılar” ifadelerini kullandı.Daha önce Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD’nin Ukrayna’ya içinde HIMARS çok namlulu füze sistemi için uzun menzilli füzelerin yer aldığı 2.2 milyar dolarlık ek askeri yardım yapacağın açıklamıştı. Ryder, söz konusu füzelerin Kırım’a yönelik kullanımının Kiev'in takdirine bağlı olduğunu vurgulamıştı.
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rusya, füze, kırım haber ajansı, kırım
rusya, füze, kırım haber ajansı, kırım
Rus vekil Şeremet: ABD füzeleriyle Kırım’a yönelik bir saldırı savaş ilanı olarak kabul edilecek
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Rus milletvekili Şeremet, ABD füzeleriyle Kırım’a yönelik bir saldırının savaş ilanı olarak değerlendirileceğini belirtti.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Kırımlı milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e demecinde ABD füzeleriyle Kırım’a yönelik bir saldırının savaş ilanı olarak kabul edileceğini söyledi.
Şeremet, “Ukrayna ordusunun Kırım'a ABD füzeleriyle saldırı düzenleme girişimi, savaş ilanı olarak değerlendirilecek. Amerikalı talihsiz politikacıların çok geç olmadan Rusya ile şaka yapmalarının ve kılıç sallamalarının devletleri için kötü sonuçlanacağını anlamaları gerekiyor" dedi.
Ukrayna ordusunun tüm eylemlerinin Washington tarafından kontrol edildiğini ve tedarik edilen Amerikan silahlarından nereye ateş edileceğine dair emirlerin oradan verildiğine vurgu yapan Şeremet, “Bu nedenle Amerikalılar, füzelerin kullanımının Kiev'in takdirine bağlı olduğuna dair masalları kendilerine saklasın. Bir provokasyon durumunda, hem Kiev yetkilileri hem de onların okyanus ötesi küratörleri sorumlu tutulacaktır” diye konuştu.
Rus vekil, Batı silahlarının Ukrayna'ya tedarik edildiği koridorları tamamen kesmenin, ana demiryolu istasyonları, Ukrayna birliklerinin eğitim alanları, askeri teçhizatın onarıldığı tesisler ve hava alanlarına nokta vuruşlar yapmanın zamanı geldiğini belirterek, “ABD'ye ve en yakın uşağı Polonya'ya, Rusya'ya karşı saldırganlığın beyhude olduğunu göstermeliyiz. Füze kalkanı olan bir ülkeye saldırmanın sadece aptalca değil, aynı zamanda ölümcül olduğunu da anlamalılar” ifadelerini kullandı.
Daha önce Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD’nin Ukrayna’ya içinde HIMARS çok namlulu füze sistemi için uzun menzilli füzelerin yer aldığı 2.2 milyar dolarlık ek askeri yardım yapacağın açıklamıştı. Ryder, söz konusu füzelerin Kırım’a yönelik kullanımının Kiev'in takdirine bağlı olduğunu vurgulamıştı.